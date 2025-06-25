Элитка пошла в разнос: квартиры теперь стоят, как ракета, но не летают

Рынок недвижимости в России продолжает ставить рекорды, но для многих россиян это уже не повод для радости, а сигнал тревоги.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

По данным Росстата, за последнее десятилетие цена за квадратный метр выросла почти в четыре раза — с 52 до 202 тысяч рублей. Особенно стремительно дорожает элитное жильё: только за первые три месяца 2025 года стоимость квадратного метра в этом сегменте прыгнула с 362 до 505 тысяч рублей — прирост почти на 40%. Для сравнения, квартиры с улучшенной отделкой подорожали всего на 10%.

Сильные ценовые контрасты наблюдаются и между регионами. В Центральном федеральном округе квадратный метр стоит 288 тысяч рублей, тогда как на Северном Кавказе — всего 99 тысяч. Но всё затмевает Москва: здесь элитное жильё пробивает потолок в 2,07 миллиона за квадратный метр, а стоимость некоторых квартир превышает полмиллиарда.

"Такая разница в ценах указывает на характерную для нашего рынка структуру, где экономическое развитие и спрос на жильё сильно различаются".

Рост цен в Москве связан с нехваткой участков под застройку, ослаблением рубля и дороговизной строительных материалов.

"Удорожание связано с импортом, ростом стоимости рабочей силы и валютными рисками".

Состоятельные покупатели стараются спасти капиталы от инфляции, вкладываясь в недвижимость. А элитные проекты включают дополнительные "изюминки": private banking, фитнес-клубы и бассейны, что также увеличивает стоимость.

Однако такой рост может обернуться проблемами.

"Элитный сегмент начинает отрываться от реальной экономики — это может привести к образованию пузыря".

Тем временем "улучшенное" жильё дорожает быстрее зарплат, а рынок массового строительства замедляется из-за дорогой рабочей силы и ограничений по кредитам, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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