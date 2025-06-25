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Дом вспыхнул за минуты, но платить пришлось не хозяйке

1:27
Недвижимость

В марте 2023 года дом Натальи из Невьянска вспыхнул, как спичка. Ни души внутри, только клубы дыма и пепел на месте когда-то уютного жилища. Причина — короткое замыкание, вызванное скачками напряжения. Сгорело всё: не только стены, но и имущество, к которому прикипаешь годами.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Экспертиза подтвердила: вины хозяйки нет. Очаг возгорания находился в стабилизаторе, который не выдержал перепадов сети и загорелся. Пожар уничтожил всё - от мебели до документов.

За поставку электроэнергии в дом отвечает АО "Нижнетагильская энергосбытовая компания". Наталья попыталась получить от энергетиков компенсацию. Ответа — никакого. Только молчание.

Когда надеяться стало не на кого, она обратилась в суд. В иске — возмещение ущерба за потерянное имущество и компенсация морального вреда.

Суд рассмотрел дело и встал на сторону пострадавшей. Требования удовлетворили частично, но сумма всё равно внушительная — 13 миллионов рублей.

"Собственник не виновен в возникновении пожара", — подчеркнули в Свердловском областном суде.

Это решение стало финальной точкой в истории, в которой женщине пришлось доказать очевидное: она не должна платить за чужую халатность, сообщает tagilcity.ru.

Уточнения

Компенса́ция (лат  compensation — возмещение, уравновешивание; ) — наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или позиции.

Компенса́ция (лат  compensation — возмещение, уравновешивание; ) — наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или позиции.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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