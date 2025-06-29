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Почему шторы больше не в моде: 3 главные причины отказаться от них и 6 модных альтернатив

3:16
Недвижимость

В последние годы классические оконные шторы стали менее популярными. В 2025 году мы увидим более практичные, элегантные и порой даже смелые решения. Что же выбрать?

Жалюзи
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жалюзи

Раньше шторы ассоциировались с теплом и уютом. Однако в современных интерьерах они могут выглядеть устаревшими и напоминать обстановку старой квартиры. Сегодня люди предпочитают более стильные, функциональные и умные решения.

Шторы: красиво, но непрактично

Шторы могут показаться практичными. Они защищают от взглядов прохожих и соседей, обеспечивают конфиденциальность и могут служить украшением. Однако есть несколько причин, по которым они могут быть не лучшим выбором.

Во-первых, шторы собирают пыль, и их нужно регулярно стирать. Это может стать проблемой для аллергиков, если за ними не ухаживать должным образом. Во-вторых, многие шторы выглядят скучно, безвкусно или слишком стерильно, не добавляя интерьеру индивидуальности.

Современные жалюзи: стиль и практичность

Классические горизонтальные жалюзи из 90-х могут испортить даже самый изысканный интерьер, превращая его в офисное помещение. Однако сегодня жалюзи стали гораздо более стильными и разнообразными. Они могут быть выполнены из дерева, текстиля, алюминия или других материалов, что позволяет подобрать их под любой интерьер.

Жалюзи также очень практичны. Они легко чистятся, позволяют регулировать количество света и обеспечивают полную конфиденциальность.

Римские шторы: элегантность и функциональность

Если вы предпочитаете текстильные элементы, но не хотите использовать обычные занавески, римские шторы могут стать отличным выбором. Они выглядят элегантно и стильно, легко поднимаются и не занимают много места.

В 2025 году особенно популярны будут римские шторы из натуральных тканей с слегка структурированной поверхностью. Они придают интерьеру спокойствие и гармонию.

Дизайнерское стекло и фольга: для тех, кто ценит стиль и приватность

Если вы хотите оставить окна открытыми, но сохранить конфиденциальность, можно использовать специальные плёнки, которые пропускают свет, но не просматриваются снаружи. Также можно выбрать витражи с цветным стеклом или панелями с лазерной резкой. Они добавят интерьеру оригинальности и подойдут для ванных комнат или небольших помещений.

Творческий подход: макраме и винтажные ткани

Для тех, кто хочет выделиться из толпы, можно попробовать нестандартные решения. Например, шторы из джутовых мешков, винтажных скатертей или тканей для макраме. Их можно повесить на деревянный стержень или карниз, создавая уникальный и стильный образ.

Таким образом, выбор штор зависит от ваших предпочтений и стиля интерьера. В 2025 году появились новые интересные решения, которые помогут сделать ваш дом уютным и современным, пишет kondice.cz.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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