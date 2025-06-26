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Россиянам пообещали новые лифты: вот когда ждать перемен

1:58
Недвижимость

До 2030 года в российских многоэтажках полностью заменят все лифты, которые уже отработали свой срок службы. Звучит масштабно — и планы уже утверждены.

Современный лифт
Фото: wikimedia.org by Evst1972, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Современный лифт

Что это значит

Речь идёт о пятилетних региональных программах по обновлению устаревших лифтов. Все 79 субъектов РФ, где есть необходимость в такой замене, уже разработали конкретные планы. Они включают:

  • Количество лифтов, подлежащих замене.
  • Источники финансирования.
  • Перечень домов, где оборудование установлено на специальных счетах.

"На сегодняшний день все 79 регионов, где есть такие лифты, разработали и утвердили пятилетние планы по их замене", — сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Кто не участвует

Шесть регионов остались в стороне. Причина — отсутствие лифтов, подлежащих замене. В их числе:

  • Еврейская АО.
  • Ненецкий АО.
  • Чукотский АО.
  • Магаданская область.
  • Республики Ингушетия и Калмыкия.

А как насчёт денег

Замену профинансируют из региональных и муниципальных бюджетов. Однако есть ещё один любопытный механизм.

"Можно воспользоваться списанием задолженности по бюджетным кредитам. 36 регионов планируют направить высвобожденные средства на замену лифтов", — пояснил Василий Купызин, глава Фонда развития территорий.

Кроме того, как уточняется, на обновление оборудования пойдут и средства граждан — из взносов на капитальный ремонт.

Почему это важно

Лифты в многоэтажках — это не просто комфорт, но и безопасность. Старое оборудование подчас выходит из строя, создавая реальные риски для жильцов. Масштабное обновление призвано кардинально изменить эту ситуацию.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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