Россиянам пообещали новые лифты: вот когда ждать перемен

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

До 2030 года в российских многоэтажках полностью заменят все лифты, которые уже отработали свой срок службы. Звучит масштабно — и планы уже утверждены.

Фото: wikimedia.org by Evst1972, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Современный лифт

Что это значит

Речь идёт о пятилетних региональных программах по обновлению устаревших лифтов. Все 79 субъектов РФ, где есть необходимость в такой замене, уже разработали конкретные планы. Они включают:

Количество лифтов, подлежащих замене.

Источники финансирования.

Перечень домов, где оборудование установлено на специальных счетах.

"На сегодняшний день все 79 регионов, где есть такие лифты, разработали и утвердили пятилетние планы по их замене", — сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Кто не участвует

Шесть регионов остались в стороне. Причина — отсутствие лифтов, подлежащих замене. В их числе:

Еврейская АО.

Ненецкий АО.

Чукотский АО.

Магаданская область.

Республики Ингушетия и Калмыкия.

А как насчёт денег

Замену профинансируют из региональных и муниципальных бюджетов. Однако есть ещё один любопытный механизм.

"Можно воспользоваться списанием задолженности по бюджетным кредитам. 36 регионов планируют направить высвобожденные средства на замену лифтов", — пояснил Василий Купызин, глава Фонда развития территорий.

Кроме того, как уточняется, на обновление оборудования пойдут и средства граждан — из взносов на капитальный ремонт.

Почему это важно

Лифты в многоэтажках — это не просто комфорт, но и безопасность. Старое оборудование подчас выходит из строя, создавая реальные риски для жильцов. Масштабное обновление призвано кардинально изменить эту ситуацию.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.



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