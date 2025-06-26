Секрет тысяч счастливых новосёлов раскрыт — вот как военные получают жильё

Пока одни снимают квартиры и копят годами, другие уже справляют новоселье. За последние пять лет более двух тысяч военнослужащих Росгвардии получили ключи от собственных квартир.
С 2020 по 2024 год более 2000 военнослужащих обеспечены жильём, а около 1000 человек получили жилищные субсидии. Эти данные были озвучены на круглом столе в Госдуме, посвящённом вопросам социальной поддержки военных.
"За последние пять лет, а именно с 2020 по 2024 год, жилыми помещениями обеспечено более 2 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. — жилищными субсидиями", — сообщил Павел Знатнов, заместитель начальника управления жилищной политики и имущественных отношений Росгвардии.
Программа обеспечения жильём потребовала серьёзных затрат. По словам Знатнова:
Суммы внушительные, но и масштабы не маленькие. Речь идёт не о разовой инициативе, а о системной поддержке, которая охватывает тысячи семей.
Хотя точных прогнозов не прозвучало, практика показывает, что программа будет продолжаться. За пять лет — тысячи новосёлов. А значит, в будущем новыми жильцами станут ещё сотни и тысячи военнослужащих.
Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
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