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Секрет тысяч счастливых новосёлов раскрыт — вот как военные получают жильё

1:44
Недвижимость

Пока одни снимают квартиры и копят годами, другие уже справляют новоселье. За последние пять лет более двух тысяч военнослужащих Росгвардии получили ключи от собственных квартир.

Жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Шакура, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жильё

Квартиры и субсидии: статистика в цифрах

С 2020 по 2024 год более 2000 военнослужащих обеспечены жильём, а около 1000 человек получили жилищные субсидии. Эти данные были озвучены на круглом столе в Госдуме, посвящённом вопросам социальной поддержки военных.

"За последние пять лет, а именно с 2020 по 2024 год, жилыми помещениями обеспечено более 2 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. — жилищными субсидиями", — сообщил Павел Знатнов, заместитель начальника управления жилищной политики и имущественных отношений Росгвардии.

Во что обошлось жильё для военных

Программа обеспечения жильём потребовала серьёзных затрат. По словам Знатнова:

  • 12,4 млрд рублей было потрачено на строительство жилья.
  • 14,1 млрд рублей направлено на жилищные субсидии.

Суммы внушительные, но и масштабы не маленькие. Речь идёт не о разовой инициативе, а о системной поддержке, которая охватывает тысячи семей.

Кто следующий в очереди

Хотя точных прогнозов не прозвучало, практика показывает, что программа будет продолжаться. За пять лет — тысячи новосёлов. А значит, в будущем новыми жильцами станут ещё сотни и тысячи военнослужащих.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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