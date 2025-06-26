Цифровая стройка в действии: что теперь обязаны делать застройщики с 2025 года

С каждым годом цифровизация проникает глубже в строительную отрасль, но в 2025 году произошёл настоящий технологический скачок. Сегодня уже 41% застройщиков в 81 регионе России используют технологии информационного моделирования (ТИМ). Такие данные озвучил управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ. РФ Николай Козак на форуме "Движение", который проходит в Сочи.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у ноутбука

"41% застройщиков в 81 регионе уже активно применяет технологию информационного моделирования (ТИМ). 17% цифровых решений в девелопменте уже используют искусственный интеллект", — отметил Козак.

Как это работает

ТИМ — это не просто цифровая копия здания. Это "живой" виртуальный двойник, на основе которого можно ещё до начала стройки точно просчитать издержки, выявить ошибки и оптимизировать процессы. А в дальнейшем — минимизировать расходы на эксплуатацию.

Информационные модели стали фундаментом для более продвинутых решений — систем на основе искусственного интеллекта. Уже сейчас ИИ помогает девелоперам принимать решения быстрее и точнее.

Почему это важно именно сейчас

С июля 2024 года в сфере долевого строительства начался переход на обязательное использование ТИМ на стадии проектирования. А с января 2025 года этот стандарт стал обязательным и для строительных работ. Это означает, что ТИМ теперь — не опция, а необходимость.

Форум, который двигает отрасль

Форум недвижимости "Движение", где прозвучали эти данные, проходит с 24 по 27 июня на курорте "Роза Хутор" в Сочи. С 2020 года он ежегодно собирает тысячи профессионалов: застройщиков, производителей, экспертов. Это не просто деловое мероприятие, а настоящая платформа для развития строительного бизнеса и обмена практиками.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development "совершенствование, развитие недвижимости") — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.



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