Пользуешься кондиционером? Вот 3 ошибки, которые делают почти все — и зря

Кондиционер — лучший друг в жару. Но именно неправильное использование часто превращает его в источник простуд, головных болей и взлетающих счетов за электричество. Хотите, чтобы охлаждение приносило комфорт, а не вред? Вот самые частые ошибки и советы, как их избежать.
Первая реакция при +35 °C за окном — включить кондиционер на максимум. Но это обманчиво: слишком резкая разница температур перегружает тело и может спровоцировать спазмы, простуды, боли в суставах и даже мигрени.
"Ставить ниже 25 градусов не имеет смысла — это удар по организму", — предупреждает эксперт по кондиционированию Балаж Коллер.
Автомобиль на солнце — это как духовка. Температура в салоне может превышать 50 °C. Если сразу включить охлаждение — система будет работать дольше и хуже.
Оптимальная температура в авто — на 5-7 °C ниже уличной, то есть в районе 28-30 °C, а не "ледяных" 20.
Запах сырости? Частые простуды после включения? Возможно, у вас в кондиционере давно поселилась плесень. Скопление грязи, пыли и грибков — это невидимая, но реальная угроза.
"Кондиционер без чистки — это рассадник плесени, и всё это вы вдыхаете", — напоминает Коллер.
Организм плохо переносит "температурные качели". Особенно дети, пожилые люди и те, у кого чувствительные суставы или хронические ЛОР-заболевания.
Кондиционер — незаменим в жару, но только при грамотном использовании. Не стремитесь к "морозу" в комнате или машине, не забывайте о регулярной чистке и всегда ориентируйтесь на комфорт, а не на цифры на дисплее. Тогда прохлада будет действительно освежать, а не приносить простуды, усталость и головную боль. Умное охлаждение — это когда телу легко, а душе приятно.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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