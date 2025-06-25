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Пользуешься кондиционером? Вот 3 ошибки, которые делают почти все — и зря

3:29
Недвижимость

Кондиционер — лучший друг в жару. Но именно неправильное использование часто превращает его в источник простуд, головных болей и взлетающих счетов за электричество. Хотите, чтобы охлаждение приносило комфорт, а не вред? Вот самые частые ошибки и советы, как их избежать.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Ошибка №1: чем холоднее — тем лучше

Первая реакция при +35 °C за окном — включить кондиционер на максимум. Но это обманчиво: слишком резкая разница температур перегружает тело и может спровоцировать спазмы, простуды, боли в суставах и даже мигрени.

  • Идеальная формула: разница между улицей и комнатой — не больше 10 градусов. То есть при 35 °C снаружи — держите дома 25-27 °C, а не "морозные" 20 °C.

"Ставить ниже 25 градусов не имеет смысла — это удар по организму", — предупреждает эксперт по кондиционированию Балаж Коллер.

Ошибка №2: не проветрили машину перед охлаждением

Автомобиль на солнце — это как духовка. Температура в салоне может превышать 50 °C. Если сразу включить охлаждение — система будет работать дольше и хуже.

Как делать правильно

  • Откройте двери и окна на 1-2 минуты.
  • Дайте горячему воздуху выйти.
  • Затем включайте кондиционер.

Оптимальная температура в авто — на 5-7 °C ниже уличной, то есть в районе 28-30 °C, а не "ледяных" 20.

Ошибка №3: не чистите кондиционер вовремя

Запах сырости? Частые простуды после включения? Возможно, у вас в кондиционере давно поселилась плесень. Скопление грязи, пыли и грибков — это невидимая, но реальная угроза.

Правила обслуживания

  • Один раз в год: обязательная профессиональная чистка.
  • Весной: если пользуетесь летом.
  • Осенью: если используете для обогрева.
  • Фунгициды и мойка высокого давления: для полной дезинфекции.

"Кондиционер без чистки — это рассадник плесени, и всё это вы вдыхаете", — напоминает Коллер.

Ошибка №4: включаете и охлаждаете резко

Организм плохо переносит "температурные качели". Особенно дети, пожилые люди и те, у кого чувствительные суставы или хронические ЛОР-заболевания.

Лучше

  • Охлаждать постепенно.
  • Не направлять холодный поток прямо на тело.
  • Делать перерывы — отключать систему на ночь или когда не дома.

Идеальные условия: как и сколько охлаждать

  • В квартире: 25-27 °C, при уличной температуре 35 °C.
  • В машине: 28-30 °C — не ниже.
  • Перед включением: всегда проветривайте.
  • Регулярно чистите фильтры и систему в целом.
  • Не переохлаждайтесь — здоровье дороже.

Охлаждайтесь с умом — и останетесь здоровы

Кондиционер — незаменим в жару, но только при грамотном использовании. Не стремитесь к "морозу" в комнате или машине, не забывайте о регулярной чистке и всегда ориентируйтесь на комфорт, а не на цифры на дисплее. Тогда прохлада будет действительно освежать, а не приносить простуды, усталость и головную боль. Умное охлаждение — это когда телу легко, а душе приятно.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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