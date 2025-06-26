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Роскошь на грани взрыва: что скрывает новый курорт на средиземноморском острове

2:42
Недвижимость

Вы когда-нибудь слышали о Трамповом острове? На карте его не найти под этим названием, но именно так теперь зовут Sazan — дикий клочок земли у берегов Албании, проданный семье Трампа за $1,4 млрд. Здесь будет курорт для избранных. Но сначала — разминирование.

Остров Сазан
Фото: https://commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Остров Сазан

Тайна, покрытая джунглями

Остров площадью 1 400 акров поразил Джареда Кушнера с первого взгляда.

"Я был шокирован, что в Средиземноморье осталась такая жемчужина", — вспоминал он.

Вместе с Иванкой Трамп они решили: здесь будет их личный рай. Проект уже получил одобрение правительства Албании.

Sazan — не просто клочок земли между Адриатическим и Ионическим морями. Это территория с влажным субтропическим климатом, где на склонах растут лаванда, папоротники, лавры и реликтовые дубы. Звучит как рай? Почти.

Осторожно: мины

Мечтая о закатах и прогулках по "Бухте Ада" или "Губе Дьявола", турист может внезапно наткнуться на знак с черепом и костями.

"Это не мины в привычном смысле — здесь полно неразорвавшихся снарядов", — объясняет мой проводник, офицер ВМС Арбэр Цэляй.

Они остались после хаоса 90-х, когда криминальные банды грабили остров.

Как коммунизм сохранил природу

В коммунистические времена Sazan был неприступной военной базой, символом изоляции. Здесь жили около 150 семей военных — с театром, школой и больницей. Их защищали тысячи бункеров, многие из которых теперь станут частью архитектурного проекта.

Новый образ Албании

Албанский премьер Эди Рама уверен:

"Нам нужна роскошная туристическая инфраструктура как пустыне — вода".

Его поддерживает министр туризма:

"Мы не можем конкурировать с Италией или Хорватией массово. Но можем — в качестве". Для инвесторов — нулевая ставка налогов и помощь в инфраструктуре.

Критика и обещания

Экологи бьют тревогу: остров находится в составе морского нацпарка Карабурун-Сазан, а яхты, стройка и сброс сточных вод могут уничтожить уникальную природу. Разработчики уверяют: консультанты Arup гарантируют экологичность, а часть острова останется доступной для всех.

Но Кушнер уточняет: проект — о приватности. И, возможно, "серый ослик", которого иногда видели среди диких инжиров, больше не вернётся. Как и сам Sazan — дикий, забытый, настоящий — теперь останется только в воспоминаниях.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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