Роскошь на грани взрыва: что скрывает новый курорт на средиземноморском острове

Вы когда-нибудь слышали о Трамповом острове? На карте его не найти под этим названием, но именно так теперь зовут Sazan — дикий клочок земли у берегов Албании, проданный семье Трампа за $1,4 млрд. Здесь будет курорт для избранных. Но сначала — разминирование.
Остров площадью 1 400 акров поразил Джареда Кушнера с первого взгляда.
"Я был шокирован, что в Средиземноморье осталась такая жемчужина", — вспоминал он.
Вместе с Иванкой Трамп они решили: здесь будет их личный рай. Проект уже получил одобрение правительства Албании.
Sazan — не просто клочок земли между Адриатическим и Ионическим морями. Это территория с влажным субтропическим климатом, где на склонах растут лаванда, папоротники, лавры и реликтовые дубы. Звучит как рай? Почти.
Мечтая о закатах и прогулках по "Бухте Ада" или "Губе Дьявола", турист может внезапно наткнуться на знак с черепом и костями.
"Это не мины в привычном смысле — здесь полно неразорвавшихся снарядов", — объясняет мой проводник, офицер ВМС Арбэр Цэляй.
Они остались после хаоса 90-х, когда криминальные банды грабили остров.
В коммунистические времена Sazan был неприступной военной базой, символом изоляции. Здесь жили около 150 семей военных — с театром, школой и больницей. Их защищали тысячи бункеров, многие из которых теперь станут частью архитектурного проекта.
Албанский премьер Эди Рама уверен:
"Нам нужна роскошная туристическая инфраструктура как пустыне — вода".
Его поддерживает министр туризма:
"Мы не можем конкурировать с Италией или Хорватией массово. Но можем — в качестве". Для инвесторов — нулевая ставка налогов и помощь в инфраструктуре.
Экологи бьют тревогу: остров находится в составе морского нацпарка Карабурун-Сазан, а яхты, стройка и сброс сточных вод могут уничтожить уникальную природу. Разработчики уверяют: консультанты Arup гарантируют экологичность, а часть острова останется доступной для всех.
Но Кушнер уточняет: проект — о приватности. И, возможно, "серый ослик", которого иногда видели среди диких инжиров, больше не вернётся. Как и сам Sazan — дикий, забытый, настоящий — теперь останется только в воспоминаниях.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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