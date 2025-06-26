Всё ещё стираете на одном режиме? Эта привычка портит одежду быстрее, чем вы думаете

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы так привыкли к удобству стиральной машины, что давно забыли, каково это — стоять над тазом с бельём. Но удобство оборачивается разочарованием: достаём из барабана вещи — а пятна остались. Почему?

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на одежде

Ответ прост: мы по-прежнему верим в опасные мифы о стирке.

Один режим — на всё

Многие запускают одну и ту же программу для любого белья. Думаете, остальные режимы — маркетинг? Ошибаетесь. У каждой ткани — свои требования к температуре и отжиму. Хочется, чтобы вещи служили дольше? Подбирайте программу под тип ткани.

30 градусов — универсальная температура

Лишь частично. Да, она справляется с пятнами от сока, травы, молока и еды. Но, скажем, жирные загрязнения при такой температуре не уйдут.

Чем горячее — тем лучше

Нет! Лен и хлопок терпят максимум 60°C, цветные ткани — ещё меньше. А шерсть и шёлк можно просто погубить, если выставить больше 40°C. Хотите мини-свитер для кота из своего пиджака?

Порошок — любой подойдёт

Нет. Порошок для ручной стирки пенится куда сильнее, чем для машинной. И если загрузите его в барабан, то в лучшем случае получите вечеринку с пеной. В худшем — останетесь без машинки.

Универсальный порошок

Тоже миф. Один и тот же порошок не подходит и для белого, и для цветного белья. Белое начнёт желтеть, а цветное — тускнеть. Хотите этого?

Мы сами портим любимую одежду, следуя "удобным" мифам. Но теперь вы знаете правду — и ваши вещи скажут спасибо.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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