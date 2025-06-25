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Тёплая тайна под духовкой: ящик, который делает больше, чем кажется

1:41
Недвижимость

Почти на каждой кухне есть выдвижной ящик под духовкой. Большинство используют его как хранилище: складывают туда противни, решётки, формы для выпечки… Но на самом деле у этого ящика есть скрытая функция, о которой знают немногие.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Секрет в тепле

Выдвижной ящик часто выполняет роль теплового отсека. Он поддерживает температуру приготовленных блюд, не давая им остыть до подачи. Это особенно удобно, если гости задерживаются или ужин готов раньше остальных.

Да, тот самый ящик, куда обычно убираются старые формы для кекса, может аккуратно сохранять температуру запеканки или пирога — без повторного включения духовки.

Экономия и экологичность

Регулярное разогревание духовки тратит энергию. А если использовать теплоотсек, блюда остаются горячими без лишних затрат. Это практичное и экологичное решение, особенно в условиях растущих цен на электричество.

Не все духовки умеют

Важно: не каждая модель духовки оборудована функцией подогрева в ящике. Чтобы не обжечься — в прямом и переносном смысле — стоит заглянуть в инструкцию. Там обычно указано, можно ли использовать ящик для сохранения тепла или он служит исключительно для хранения.

А если всё-таки хранить

Использовать ящик как обычное место для посуды всё ещё можно. Но если предполагается функция подогрева, то перед этим его обязательно нужно освобождать. Особенно в семьях с детьми или когда ужин собирают в несколько заходов — это может оказаться полезным лайфхаком.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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