Жара душит, кондиционер гудит — а это одеяло просто молчит и спасает

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В разгар лета ночной сон превращается в настоящее испытание. Даже лёгкая одежда и открытое окно не всегда спасают — тело перегревается, а одеяло оказывается на полу уже к утру.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большое белое одеяло

Недавно на рынке появилось необычное решение — охлаждающее одеяло от бренда Oodie. Материал на ощупь действительно прохладный. Используется смесь нейлона и эластана, которая, по заявлению производителя, охлаждает в три раза эффективнее хлопка. Ткань не только приятно ложится на кожу, но и помогает отводить тепло и влагу, создавая ощущение свежести.

Во время жары одеяло показало себя с лучшей стороны. Засыпание происходит быстрее, так как под ним сразу ощущается прохлада. Если температура тела поднимается среди ночи, достаточно перевернуть одеяло — эффект сохраняется и дальше. За счёт лёгкости оно не вызывает чувства тяжести, в отличие от классических пуховых моделей.

Подходит не только для сна, но и для отдыха после физической нагрузки. В случае повышенного потоотделения изделие можно постирать в стиральной машине — уход не вызывает сложностей.

Дополнительным преимуществом стало снижение цены: на момент публикации одеяло стоит 7900 рублей вместо прежних 9900.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.



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