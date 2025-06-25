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Пять недорогих приёмов, которые моментально преобразят ваш интерьер. Последний — особенно эффектный

3:11
Недвижимость

Хочется вдохнуть в дом новую жизнь, но нет желания (или возможности) затевать ремонт? Есть выход — простые декоративные решения, которые не требуют больших затрат, но мгновенно делают обстановку более стильной, современной и уютной. Вот пять идей, которые легко реализовать — и вы сами удивитесь, как сильно они меняют атмосферу.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

1. Цветная задняя стенка стеллажа — быстрый способ добавить акцент

Обычные открытые полки часто теряются на фоне стены и выглядят однообразно. Но стоит всего лишь окрасить или оклеить заднюю стенку яркой бумагой или самоклеящейся плёнкой — и мебель превращается в дизайнерский объект. Это может быть насыщенный зелёный, глубокий синий или даже геометрический узор.

Лайфхак: выбирайте цвет, перекликающийся с подушками, шторами или другим декором — интерьер станет более собранным и гармоничным. А заменить акцент через пару лет — проще простого.

2. Бра вместо люстры: уютный свет без сложного монтажа

Если над обеденным столом нет потолочного вывода под светильник — не проблема. Установите настенное бра с подвижным кронштейном. Оно может освещать стол ничуть не хуже подвеса, но при этом выглядит современно и нестандартно.

Обратите внимание: модели с диммером позволяют регулировать яркость и создавать нужное настроение — от приглушённого ужина до яркой вечеринки.

3. Мягкие панели за изголовьем: уют и стиль одним движением

Вместо покупки дорогой кровати с обивкой — добавьте мягкие панели на стену за изголовьем. Они продаются готовыми наборами и легко крепятся даже без сверления — достаточно двустороннего скотча. Бархат, велюр, экокожа, нейтральные или насыщенные цвета — выбор огромен.

Почему стоит попробовать: спальня сразу становится более тёплой, камерной и "дорогой" на вид.

4. Обои на потолке — неожиданное решение, которое работает

Обои давно вернулись в моду, но теперь дизайнеры клеят их не только на стены. Потолок, оклеенный обоями с узором, притягивает взгляд и создаёт ощущение пространства. Особенно красиво смотрятся цветочные, графичные или абстрактные мотивы.

Совет: если комната небольшая, выбирайте светлые тона с мелким рисунком — потолок визуально станет выше.

5. Полки, которых как будто не видно

Хитрый приём, чтобы добиться ощущения простора и порядка — покрасить полки в цвет стены. Так они становятся практически невидимыми, а предметы на них словно парят в воздухе. Особенно эффектно это смотрится в зонах отдыха — над диваном или кроватью.

А в ванной можно пойти дальше: установить полку во всю длину стены. Она не только решит вопрос хранения, но и станет декоративным элементом — особенно если на ней будут живые растения, свечи или красивые флаконы.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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