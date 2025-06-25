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Вы открываете или закрываете окна, когда на улице невыносимо жарко? Учёные наконец-то выяснили, что лучше

2:56
Недвижимость

Инстинктивное желание распахнуть окна, когда дома становится душно, на самом деле может сыграть злую шутку. Особенно летом, когда жара неумолима, а кондиционера нет. На первый взгляд кажется, что открытое окно — это путь к спасению. Но физика с этим не согласна. И исследователи подтверждают: главное — не впустить в дом лишнего тепла. Так когда же действительно стоит проветривать?

Ручка пластикового окна
Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка пластикового окна

Ответ звучит просто: проветривать нужно ночью, когда температура за окном падает ниже комнатной. Именно в эти часы открытые окна могут принести желанную прохладу. Но днём, особенно в разгар жары, окна лучше держать плотно закрытыми. Иначе вместо свежести вы впускаете в квартиру перегретый воздух, который делает помещение только жарче.

Особенно эффективно действует сквозняк под контролем — если у вас окна выходят на разные стороны, можно устроить перекрёстную вентиляцию с помощью вентиляторов. Один втягивает прохладу с теневой стороны, другой выдувает жару с противоположной. Такой способ может быстро охладить квартиру безо всяких дорогостоящих установок.

Но даже при закрытых окнах жара всё равно находит путь внутрь. Через стекло. Здесь на помощь приходят шторы, жалюзи и особенно так называемые сотовые (или ячеистые) жалюзи — они удерживают до 80% солнечного тепла. Если же хочется чего-то попроще, подойдут плотные шторы средней темноты с белой подкладкой: они отражают свет и не дают окнам нагреваться, а значит — и комнате тоже. А если вы не хотите превращать квартиру в пещеру — подумайте об уличном затенении. Навес, пергола или даже хорошо посаженное дерево помогут создать естественную прохладу.

Впрочем, не только жаркое солнце обманчиво. Даже лёгкий ветерок с улицы может создать иллюзию прохлады, хотя на деле температура не снижается. Воздух просто кажется менее душным. А между тем квартира продолжает нагреваться, незаметно превращаясь в духовку.

Психологически это трудно принять. Мы любим свет, открытые окна, кошек на подоконниках и вид на улицу. Не каждый готов добровольно закрыться в тёмной комнате на целый день. Но и тут важен баланс: никто не говорит, что нужно жить в кромешной тьме. Достаточно следить за ритмом дня — и вовремя открывать окна, пока не стало жарко. Утро и вечер — лучшие моменты для проветривания.

Тем, кто живёт без кондиционера, особенно важно соблюдать этот ритм. Термометр у окна, понимание температурной динамики и грамотное использование вентиляции и штор — всё это может превратить даже южную квартиру в относительно комфортное убежище от жары.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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