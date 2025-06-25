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5 домашних проблем, которые решит обычный йогурт — без капли бытовой химии

2:16
Недвижимость

Почти в каждом холодильнике есть простая, ничем не примечательная баночка — белый йогурт. Кто-то добавляет его в утренние смузи, кто-то берёт на перекус, а кто-то использует как основу для соусов. Но мало кто догадывается, что эта кисломолочная масса — не просто еда, а настоящий многофункциональный помощник. Белый йогурт способен заменить кремы, маски, полироли и даже удобрения.

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Консультанты по питанию уверяют: если выбирать не ароматизированные, а натуральные или домашние йогурты, то их польза выходит далеко за рамки диетического завтрака. Особенно весной и летом, когда телу и коже нужно больше охлаждения.

Например, вместо многоступенчатого ухода за кожей можно просто нанести йогурт на лицо. Он не только увлажняет, но и снимает раздражения, осветляет и мягко отшелушивает кожу благодаря молочной кислоте. Эффект свежести проявляется мгновенно, особенно если нанести маску после долгого дня на солнце.

И если волосы стали ломкими и безжизненными, обычный йогурт снова выручит. Несколько ложек, смешанных с медом или каплей масла, превращаются в питательную маску, которую легко нанести и смыть. Волосы становятся мягкими и блестящими, как после салона.

Но и это ещё не всё. В быту белый йогурт способен на большее. Он прекрасно очищает латунные и медные предметы — просто нанесите, подождите и отполируйте. Поверхность останется чистой и не повредится. Даже в холодильнике йогурт работает — он впитывает запахи так же эффективно, как сода. А на кухне станет незаменимым маринадом, делая мясо нежным и ароматным.

И наконец — сад. Да, даже здесь йогурт нашёл себе применение. В разбавленном виде он укрепляет почвенную микрофлору и помогает растениям бороться с грибковыми заболеваниями.

А любителям декора может пригодиться ещё один лайфхак: если смешать йогурт с мхом и нанести на камни или горшки, через пару недель они покроются эффектным зелёным налётом — натуральным и живым.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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