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Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день

2:19
Недвижимость

Гостиная — сердце дома. Но со временем даже самое уютное пространство теряет свежесть и начинает восприниматься как нейтральный фон для повседневной жизни. Кажется, будто нужно полноценное обновление, ремонт, новые стены и большие траты. На самом деле, всё намного проще.

Гостиная
Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

Чтобы вдохнуть жизнь в гостиную, достаточно одного дня — без сноса перегородок и крупных вложений.

Эффект новизны создаётся за счёт трёх компонентов: цвета, перемещения и живых деталей. Начните с текстиля. Замена штор, чехлов на подушки или пледа может изменить атмосферу комнаты в считаные минуты. Яркие, насыщенные оттенки — горчичный, изумрудный или терракотовый — становятся визуальным якорем.

Особенно хорошо работают ткани с фактурой — лен, бархат, твид. Но важно не перегружать интерьер: одного акцентного цвета достаточно, чтобы задать новое настроение, не превратив комнату в пеструю витрину.

Следующий шаг — перестановка. Даже если площадь ограничена, попробуйте поменять ракурс: диван можно сместить ближе к окну, кресло — поставить под торшер и превратить в уютный уголок для чтения. Центр комнаты желательно оставить свободным — это создаёт ощущение простора. Одна из самых распространённых ошибок — расставлять мебель строго по периметру, прижимая к стенам. Наоборот, немного "воздуха" между предметами делает гостиную живой. Лайфхак: придвиньте журнальный столик ближе к дивану — это делает зону общения более собранной и комфортной.

Завершающий штрих — зелень. Комнатные растения, ветки эвкалипта в стеклянной вазе или даже один крупный фикус в углу мгновенно оживляют обстановку. Добавьте новое зеркало, картину или постер — особенно хорошо работает зеркало напротив окна, оно визуально увеличивает пространство и усиливает свет.

Многих пугает уход за растениями, но неприхотливые виды, такие как сансевиерия или замиокулькас, требуют минимум внимания и подходят даже тем, кто часто забывает про полив.

Уточнения

Гостиная салон является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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