Пыль, разводы, бактерии — исчезают одним движением. Нужно просто знать этот трюк

На первый взгляд кажется, что это просто мелочь. Ну что может изменить техника протирки поверхности? Взяли тряпку, провели туда-сюда — и готово. Но именно в этом "туда-сюда" и скрывается ключевая ошибка, из-за которой вы тратите больше времени, сил и в итоге оставляете грязь.

Фото: Designed be Freepik by diana-grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка моет окна

Профессиональные уборщики, которым платят за идеальный результат, используют один простой, но по-настоящему эффективный приём — технику "S". До недавнего времени об этом методе знали только в кругах клининговых компаний и сотрудников отелей. Сейчас он постепенно доходит и до обычных домов, и неудивительно: достаточно один раз попробовать, чтобы не вернуться к старым привычкам.

Суть техники — в систематичном зигзагообразном движении по поверхности, напоминающем форму латинской буквы S. Вы не двигаетесь хаотично, не трётесь по одному месту по десять раз и не возвращаете грязь на уже чистые участки. Вместо этого вы плавно покрываете всю поверхность, не оставляя слепых зон и не делая лишних движений.

Результат — меньше разводов, чище столешницы, сияющие зеркала и минимум бактерий. Эту схему используют в больницах, школах, офисах — там, где к чистоте особые требования. Но дома она работает не хуже.

Экономится время. Вы не тратите энергию на повторения. Уборка становится быстрее. Чистота — стабильнее. И да, выглядит всё по-настоящему аккуратно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.