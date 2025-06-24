Эти 7 вещей делают ваш интерьер устаревшим — срочно избавьтесь

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваш дом кажется уютным, но в нём как будто остановилось время? Некоторые элементы, когда-то модные, сегодня выглядят устаревшими и делают интерьер визуально тяжёлым.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Дизайнеры назвали 7 признаков, что вашему пространству срочно нужен апгрейд.

1. Линолеум из 90-х

Цветочные и геометрические узоры на полу больше не вызывают умиления — только ощущение старомодности. Современные покрытия — это спокойные тона, имитация натурального дерева или камня. Кроме того, нейтральные полы визуально увеличивают пространство на 20%.

2. Мебельные стенки под телевизор и хрусталь

Громоздкие шкафы вдоль всей стены ушли вместе с VHS-кассетами. Они съедают свет и делают комнату тесной. Альтернатива — модульные системы и открытые полки. По статистике Houzz, почти 70% людей выбирают именно такую лёгкую мебель.

3. Пластиковые панели на стенах

Когда-то они были решением для ванной и кухни, но теперь это — маркер устаревшего ремонта. Пожелтевшие, потрескавшиеся панели заменяют влагостойкая краска или плитка. Кстати, плитка повышает рыночную стоимость квартиры на 5-7%.

4. Потолки с волнами и неоном

Многоуровневые конструкции с подсветкой больше не в моде. Они "съедают" высоту и собирают пыль. В 2025 году в приоритете — гладкий потолок и встроенное освещение. Эффект — простор и лёгкость.

5. Тяжёлые шторы и ламбрекены

Массивные драпировки с рюшами — визуальный "якорь" для пространства. Замените их на римские шторы, рулонные системы или лёгкий тюль. Светлая ткань расширяет комнату минимум на 15%.

6. Пестрая мелкая плитка

Цветочные орнаменты и мелкие квадратики — привет из нулевых. Сейчас в моде — крупная плитка, натуральные фактуры и спокойные цвета. Она универсальна и "живёт" в интерьере до 10 лет без смены тренда.

7. Декор в стиле антикварной лавки

Если у вас на полках статуэтки, золотые рамки и искусственные цветы — интерьер перегружен. Минимализм сегодня ценится больше: одна яркая деталь выглядит эффектнее десяти.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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