100 миллионов вольт в вашем телевизоре: как молния проникает в дом

4:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда за окном идет дождь, мы часто задумываемся о том, чтобы защитить дом от непогоды, закрывая окна. Однако есть один элемент, который часто остается без внимания: антенный кабель. На первый взгляд он кажется безобидным, но во время грозы может стать серьезной угрозой. Этот тонкий кабель, соединяющий ваш телевизор с наружной антенной, способен проводить электрический ток и подвергает опасности ваши устройства.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гроза

Антенный кабель во время грозы становится проводником, притягивающим и передающим энергию молнии на телевизор или другие подключенные устройства. Наружные антенны особенно уязвимы к ударам молнии, и когда это происходит, энергия стремится к земле по кратчайшему пути. В считанные секунды ток может пройти по коаксиальному кабелю и достичь ваших устройств.

Молния и антенный кабель: скрытые опасности

Некоторые могут считать этот риск мифом, но существует множество задокументированных случаев, когда молния выводила из строя телевизоры, маршрутизаторы, приставки и другие устройства, не затрагивая при этом основную электросеть. Единственной связью между молнией и повреждениями был антенный кабель. В более серьезных ситуациях удары молнии приводили к пожарам, когда энергия попадала на легковоспламеняемые материалы.

Важно понимать, что выдернуть телевизор из розетки или подключить его к сетевому фильтру недостаточно. При ударе молнии выделяется огромное количество энергии — более 100 миллионов вольт. Эта энергия ищет самый легкий путь к земле, проходя через электрические кабели и металлические проводники, такие как антенные кабели, опорные конструкции, винты и оконные рамы, если они электрически соединены.

Как обезопасить себя и свои устройства во время непогоды?

Один из лучших способов защиты — следить за прогнозом погоды. Если приближается гроза, не ждите, пока начнется дождь или гром. Отключите антенный кабель от телевизора или декодера как можно раньше.

Еще одна важная мера — установка системы заземления для антенны. Она состоит из металлических элементов, которые эффективно отводят электрические заряды в землю, предотвращая их проникновение в дом. Также можно использовать специальные устройства — «выключатели» для коаксиальных кабелей, которые устанавливаются вдоль антенного кабеля для дополнительной защиты.

Что категорически запрещено делать во время грозы?

Никогда не прикасайтесь к электрическим шнурам или электронным устройствам во время грозы. Даже если вам кажется, что у вас есть время что-то обесточить, лучше перестраховаться. Электрический разряд может не только повредить оборудование, но и представлять опасность для вас.

Не стоит полагаться только на сетевые фильтры. Они эффективны для небольших колебаний напряжения, но не справятся с ударом молнии. Если у вас есть наружная антенна, риск сохраняется до тех пор, пока она не отключена от системы.

Многие считают, что проживание на верхних этажах или в домах с общими антеннами делает их безопасными. Однако это не так. Антенные кабели в общих системах также могут проводить удары молнии, особенно если установка не заземлена должным образом. Ответственность за безопасность лежит как на администраторах здания, так и на его жильцах.

Дополнительные рекомендации по защите дома

Помимо отключения антенного кабеля, важно принять и другие меры предосторожности. Отключите все чувствительные приборы и устройства: телевизоры, компьютеры, модемы, маршрутизаторы, игровые консоли, зарядные устройства. Выключение устройства недостаточно — оно должно быть полностью отключено от источника питания.

Избегайте использования стационарных телефонов с проводами, так как телефонная линия также может проводить электричество. Не прикасайтесь к металлическим кранам, душам, трубам или приборам во время грозы, так как вода и металл являются отличными проводниками электричества.

Следуя этим простым советам, вы сможете значительно снизить риск повреждений и обеспечить безопасность вашего дома во время грозы.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.



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