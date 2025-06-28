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Выбросьте стиральные порошки! Две специи, которые сделают стирку дешевле и экологичнее

2:13
Недвижимость

Вместо привычных порошков, капсул и моющих средств можно использовать ингредиенты, которые найдутся на каждой кухне. Оказывается, всего две специи способны заменить бытовую химию и сделать белье мягким, ароматным и свежим. Рассмотрим лучшие альтернативы.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Экологичная стирка

Несмотря на обилие моющих средств в магазинах, многие люди предпочитают более доступные и экологичные альтернативы. Уксус — один из популярных вариантов, но его резкий запах может быть неприятным. Лимонная кислота и пищевая сода также справляются с этой задачей, эффективно смягчая ткани и нейтрализуя запахи.

Использование домашних средств не только экономит деньги, но и делает белье более мягким, что упрощает глажку. Вот несколько способов их применения.

Пищевая сода — натуральное моющее средство

Замена химических моющих средств на натуральные ингредиенты благоприятно сказывается на окружающей среде. Это выгодно и для людей, и для природы. Белье, постиранное с содой или лимонной кислотой, не содержит аллергенов и раздражителей, а также не оставляет вредных отходов. Это помогает сэкономить энергию и ресурсы, которые иначе пошли бы на фильтрацию.

Стиральная машина тоже выигрывает от использования натуральных средств. Раствор лимонной кислоты очищает резиновые детали и внутренние поверхности прибора. Поэтому стоит перейти на экологичные методы стирки.

Как стирать с содой или лимонной кислотой?

Стирать с содой очень просто. Загрузите белье, полотенца и другие вещи в барабан стиральной машины, добавьте 2-3 столовые ложки соды и запустите выбранную программу. Ваше белье будет мягким и свежим.

Для цитрусового аромата используйте лимонную кислоту. Растворите 40 грамм кислоты в 250 мл воды и залейте раствор в отсек для кондиционера. Это заменит кондиционер и придаст белью приятный запах.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
 

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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