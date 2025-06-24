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Вазелин — это не только губы: 13 странных, но гениальных способов его использовать в быту

3:42
Недвижимость

Если ты всё ещё считаешь вазелин бесполезным анахронизмом из косметички бабушки, то пристегнись — сейчас мы перевернём твоё представление. Этот маслянистый малыш умеет куда больше, чем просто смягчать губы. Он может облегчить уборку, вдохнуть жизнь в мебель и даже спасти тыкву от гниения. Серьёзно.

Банка с вазелином
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Банка с вазелином

Красишь? Не забудь вазелин

  • Собралась перекрасить кухонные фасады в модный персиковый? Сначала смажь вазелином петли, ручки и все места, которые должны остаться чистыми. Потом просто протрёшь их тряпочкой — и никаких следов краски.

Состарь мебель за пять минут

  • Любишь винтаж и эффект потертости? Покрой выбранные участки мебели вазелином, покрась как обычно — краска не прилипнет, и получится модный эффект "шебби-шик". Больше никакого наждака.

Удали царапины с дерева

  • На деревянном столе появился светлый след? Щедро нанеси вазелин, оставь на сутки, а потом отполируй тканью. Мелкие повреждения исчезнут, как будто их и не было.

Спаси кожу… кожаную

  • Сумка, туфли, кресло в машине — все страдают от мелких царапин. Очисти поверхность от пыли, нанеси вазелин, вотрите — и вуаля, как новенькое.

Пятна от косметики? Не беда

  • Тональный крем на воротнике или помада на подушке? Вазелин отлично растворяет жирные косметические компоненты. Нанеси, подожди минуту и аккуратно убери. Только не забудь потом отстирать место с каплей средства для посуды — он уберёт сам вазелин.

Лампочки, которые не выкручиваются

  • Нанеси немного вазелина на резьбу перед тем, как вкручивать лампу — и через год не придётся ломать её, чтобы выкрутить. Особенно актуально для люстр, в которые не хочется лазить дважды.

Скрипучие петли

  • Забудь про "волшебные" баллончики. Вазелин убирает скрип дверей, ящиков и старого комода не хуже специальных средств. А ещё он не пахнет и не разбрызгивается по полу.

Замки, которые не замерзают

  • Смажь ключ вазелином и пару раз прокрути в замке. Влага не попадёт внутрь — и в -20 ты точно откроешь дверь с первого раза.

Хэллоуинские тыквы, которые не гниют

  • Смажь срезы тыквы вазелином — и она не почернеет уже на следующий день. Бонус: ты станешь тем человеком, у которого тыква дожила до декабря. Уважение.

Клей и лак больше не приклеятся

  • Нанеси вазелин на резьбу колпачка клея или лака. Всё откроется без борьбы, даже через полгода.

Серьги после долгого перерыва

  • Хочешь снова надеть серёжки после пары лет перерыва? Чуть-чуть вазелина на мочку — и ты вставишь швензу без боли и слёз. Плюс он заживляет микротравмы.

Скраб своими руками

  • Смешай вазелин с сахаром, солью или кофе и добавь пару капель эфирного масла. Вот тебе и скраб — без консервантов и загадочных ингредиентов.

Глаза без слёз во время мытья головы

  • Если моешь голову ребёнку или себе с агрессивным шампунем, нанеси вазелин вокруг глаз. Пена не попадёт туда, где ей быть не стоит. Вода стекает, как по склону, и все счастливы.

И это ещё не всё

Вазелин — это как швейцарский нож в баночке. Скромный, но незаменимый. Он не претендует на роскошь, но каждый раз спасает. Так что пусть живёт у тебя в ящике — и всегда будет под рукой.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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