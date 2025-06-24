Вазелин — это не только губы: 13 странных, но гениальных способов его использовать в быту

3:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ты всё ещё считаешь вазелин бесполезным анахронизмом из косметички бабушки, то пристегнись — сейчас мы перевернём твоё представление. Этот маслянистый малыш умеет куда больше, чем просто смягчать губы. Он может облегчить уборку, вдохнуть жизнь в мебель и даже спасти тыкву от гниения. Серьёзно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Банка с вазелином

Красишь? Не забудь вазелин

Собралась перекрасить кухонные фасады в модный персиковый? Сначала смажь вазелином петли, ручки и все места, которые должны остаться чистыми. Потом просто протрёшь их тряпочкой — и никаких следов краски.

Состарь мебель за пять минут

Любишь винтаж и эффект потертости? Покрой выбранные участки мебели вазелином, покрась как обычно — краска не прилипнет, и получится модный эффект "шебби-шик". Больше никакого наждака.

Удали царапины с дерева

На деревянном столе появился светлый след? Щедро нанеси вазелин, оставь на сутки, а потом отполируй тканью. Мелкие повреждения исчезнут, как будто их и не было.

Спаси кожу… кожаную

Сумка, туфли, кресло в машине — все страдают от мелких царапин. Очисти поверхность от пыли, нанеси вазелин, вотрите — и вуаля, как новенькое.

Пятна от косметики? Не беда

Тональный крем на воротнике или помада на подушке? Вазелин отлично растворяет жирные косметические компоненты. Нанеси, подожди минуту и аккуратно убери. Только не забудь потом отстирать место с каплей средства для посуды — он уберёт сам вазелин.

Лампочки, которые не выкручиваются

Нанеси немного вазелина на резьбу перед тем, как вкручивать лампу — и через год не придётся ломать её, чтобы выкрутить. Особенно актуально для люстр, в которые не хочется лазить дважды.

Скрипучие петли

Забудь про "волшебные" баллончики. Вазелин убирает скрип дверей, ящиков и старого комода не хуже специальных средств. А ещё он не пахнет и не разбрызгивается по полу.

Замки, которые не замерзают

Смажь ключ вазелином и пару раз прокрути в замке. Влага не попадёт внутрь — и в -20 ты точно откроешь дверь с первого раза.

Хэллоуинские тыквы, которые не гниют

Смажь срезы тыквы вазелином — и она не почернеет уже на следующий день. Бонус: ты станешь тем человеком, у которого тыква дожила до декабря. Уважение.

Клей и лак больше не приклеятся

Нанеси вазелин на резьбу колпачка клея или лака. Всё откроется без борьбы, даже через полгода.

Серьги после долгого перерыва

Хочешь снова надеть серёжки после пары лет перерыва? Чуть-чуть вазелина на мочку — и ты вставишь швензу без боли и слёз. Плюс он заживляет микротравмы.

Скраб своими руками

Смешай вазелин с сахаром, солью или кофе и добавь пару капель эфирного масла. Вот тебе и скраб — без консервантов и загадочных ингредиентов.

Глаза без слёз во время мытья головы

Если моешь голову ребёнку или себе с агрессивным шампунем, нанеси вазелин вокруг глаз. Пена не попадёт туда, где ей быть не стоит. Вода стекает, как по склону, и все счастливы.

И это ещё не всё

Вазелин — это как швейцарский нож в баночке. Скромный, но незаменимый. Он не претендует на роскошь, но каждый раз спасает. Так что пусть живёт у тебя в ящике — и всегда будет под рукой.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса.



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