Как убрать шерсть с ковра и дивана без пылесоса: 10 хитрых способов

Если у тебя есть кот или собака, ты точно знаешь: их шерсть не просто везде — она становится частью интерьера. И иногда кажется, что она живёт отдельной жизнью. А теперь представь: пылесос сломался, или ты просто не хочешь его доставать ради трёх ворсинок на кресле. Что делать?
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка
У нас есть ответ. А точнее — 10 лайфхаков, как убрать шерсть без шума, провода и лишнего стресса.
Скребок для окон: да, тот самый для стекла
Кто бы мог подумать, что водосгон для окон может на ура справляться с ковровыми зарослями шерсти? Возьми сухой и чистый скребок, проведи им по ковру — шерсть соберётся в аккуратные кучки, и останется только их собрать рукой. Магия, но без магии.
Резиновые перчатки: дешево и гениально
Надень обычную перчатку (можно хозяйственную), смочи водой и просто пройдись по обивке. Резина создаёт статический эффект — волосы липнут как мёд к пальцу. Особенно удобно чистить между подушками и в углах дивана.
Липкий ролик — классика, но рабочая
Ты знаешь этот девайс, он валяется у тебя в шкафу рядом с обувными ложками. Так вот: он работает не только на пальто. Кстати, есть многоразовые силиконовые ролики, и даже огромные — в виде швабры. Для ленивых и занятых.
Скотч на руку: лайфхак из студенческой общаги
Примитивно, но эффективно. Обмотай ладонь липкой стороной наружу и пройди по поверхности. Не надо тянуться за пылесосом ради пары волосков — хватит и этого.
Щётка-грабли: хватит терпеть
Есть специальная силиконовая щётка с зубьями, которую называют "граблями для дивана". Она создана для вычёсывания шерсти, и делает это великолепно. Убирает пыль, грязь, и не боится больших поверхностей. Даже плитку можно мыть ею — такая универсальная.
Спрей с кондиционером: антистатик на максимум
Смешай кондиционер для белья с водой (1:3), пульверизатор в руки — и распыли на ковер. Подожди, пока высохнет, и вычеши шерсть чем угодно. Бонус: будет пахнуть, как будто ты только что постирала весь дом.
Салфетка из сушильной машины: работает даже без машины
Смочи её водой и протри поверхность — волосы и пыль будут прилипать, будто по мановению руки. Отличный вариант для кресла, на которое кот имеет виды.
Щётка для питомца — в дело
Перчатки для груминга и щетки для шерсти работают не только на самих животных. Их щетинки идеально собирают волосы с текстиля, и при этом не портят ткань. Удивительно, что мы не догадались раньше.
Пемза: только аккуратно
Да-да, пемза. Но только на коврах с коротким ворсом! Проведи ею по поверхности — и шерсть соберётся в комочки. Главное — сухая пемза и мягкие движения. Иначе можно повредить покрытие.
Механическая щётка: почти пылесос, но без розетки
Простой гаджет с вращающимися щётками и контейнером для сбора шерсти. Катишь по ковру — и всё ненужное собирается внутрь. Идеально, если у тебя нет желания устраивать генеральную уборку ради диванной подушки.
Финал: немного здравого смысла
Пылесос — это хорошо. Но уметь справляться без него — это уже скилл. Особенно, если в доме пушистый деспот, который считает диван своим троном.
Попробуй один из этих способов — и скажи "спасибо" себе и своему ковру.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.