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Как убрать шерсть с ковра и дивана без пылесоса: 10 хитрых способов

Недвижимость

Если у тебя есть кот или собака, ты точно знаешь: их шерсть не просто везде — она становится частью интерьера. И иногда кажется, что она живёт отдельной жизнью. А теперь представь: пылесос сломался, или ты просто не хочешь его доставать ради трёх ворсинок на кресле. Что делать?

Любимая Ася лучшая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка

У нас есть ответ. А точнее — 10 лайфхаков, как убрать шерсть без шума, провода и лишнего стресса.

Скребок для окон: да, тот самый для стекла

  • Кто бы мог подумать, что водосгон для окон может на ура справляться с ковровыми зарослями шерсти? Возьми сухой и чистый скребок, проведи им по ковру — шерсть соберётся в аккуратные кучки, и останется только их собрать рукой. Магия, но без магии.

Резиновые перчатки: дешево и гениально

  • Надень обычную перчатку (можно хозяйственную), смочи водой и просто пройдись по обивке. Резина создаёт статический эффект — волосы липнут как мёд к пальцу. Особенно удобно чистить между подушками и в углах дивана.

Липкий ролик — классика, но рабочая

  • Ты знаешь этот девайс, он валяется у тебя в шкафу рядом с обувными ложками. Так вот: он работает не только на пальто. Кстати, есть многоразовые силиконовые ролики, и даже огромные — в виде швабры. Для ленивых и занятых.

Скотч на руку: лайфхак из студенческой общаги

  • Примитивно, но эффективно. Обмотай ладонь липкой стороной наружу и пройди по поверхности. Не надо тянуться за пылесосом ради пары волосков — хватит и этого.

Щётка-грабли: хватит терпеть

  • Есть специальная силиконовая щётка с зубьями, которую называют "граблями для дивана". Она создана для вычёсывания шерсти, и делает это великолепно. Убирает пыль, грязь, и не боится больших поверхностей. Даже плитку можно мыть ею — такая универсальная.

Спрей с кондиционером: антистатик на максимум

  • Смешай кондиционер для белья с водой (1:3), пульверизатор в руки — и распыли на ковер. Подожди, пока высохнет, и вычеши шерсть чем угодно.
    Бонус: будет пахнуть, как будто ты только что постирала весь дом.

Салфетка из сушильной машины: работает даже без машины

  • Смочи её водой и протри поверхность — волосы и пыль будут прилипать, будто по мановению руки. Отличный вариант для кресла, на которое кот имеет виды.

Щётка для питомца — в дело

  • Перчатки для груминга и щетки для шерсти работают не только на самих животных. Их щетинки идеально собирают волосы с текстиля, и при этом не портят ткань. Удивительно, что мы не догадались раньше.

Пемза: только аккуратно

  • Да-да, пемза. Но только на коврах с коротким ворсом! Проведи ею по поверхности — и шерсть соберётся в комочки. Главное — сухая пемза и мягкие движения. Иначе можно повредить покрытие.

Механическая щётка: почти пылесос, но без розетки

  • Простой гаджет с вращающимися щётками и контейнером для сбора шерсти. Катишь по ковру — и всё ненужное собирается внутрь. Идеально, если у тебя нет желания устраивать генеральную уборку ради диванной подушки.

Финал: немного здравого смысла

Пылесос — это хорошо. Но уметь справляться без него — это уже скилл. Особенно, если в доме пушистый деспот, который считает диван своим троном.

Попробуй один из этих способов — и скажи "спасибо" себе и своему ковру.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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