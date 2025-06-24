Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
Этот недуг маскируется под обычную температуру 37 — вот что на самом деле с вами происходит
Неожиданная причина, по которой кошки меняются — вы об этом не догадывались

Не дача, а остров: как пенсионеры купили руины и превратили их в дом мечты

4:08
Недвижимость

Вместо привычного переезда в "что-то поменьше", британская пара купила частный остров с заброшенным особняком. Теперь это — дом, который знает, как звучит счастье.

Частный остров на Темзе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Частный остров на Темзе

Решение, которого никто не ожидал

В возрасте, когда многие задумываются о сокращении расходов и уменьшении жилплощади, Энди и Шейла Хилл решили пойти по другому пути. Вместо компактной квартиры в городе они приобрели частный остров на Темзе — с обветшалым особняком, 13 спальнями, заросшим садом и разбитыми окнами. Цена вопроса — 3 миллиона фунтов стерлингов (316 260 000).

Выбор казался безумным. Но именно так, через спонтанное решение и любовь к старым домам, родился их новый образ жизни — немного уединённый, слегка эксцентричный и абсолютно вдохновляющий.

Байдарка, река и судьбоносная встреча

Остров с разрушенным домом пара заметила случайно — во время благотворительного сплава по реке. Заросли ежевики, заколоченные окна, следы забвения. Шейла, человек творческий, сразу "увидела" в этом месте не руины, а потенциал.

Именно она первой произнесла вслух:

"Это так печально. Мы должны что-то с этим сделать".

История с именем

Остров, который позже стал их новым домом, носит имя человека с необычной судьбой — театрального продюсера XIX века. Когда-то здесь проводились приёмы и музыкальные вечера. Но за десятилетия тишины место почти исчезло с карты.

Приобретение острова произошло через частного агента. Сделка не была простой — участок официально не продавался. Но в 2021 году пара всё-таки стала владельцами земли и дома, который требовал капитального восстановления.

От руин — к дому с историей

На момент покупки дом был в удручающем состоянии: сырость, плесень, покосившиеся лестницы, осыпающаяся лепнина. Семья продала уютный дом в Ричмонде и переехала на остров, погрузившись в долгую и дорогую реставрацию.

На помощь пришли дети — архитекторы, и сама Шейла, выпускница Королевского колледжа искусств. Каждый шаг они проходили с энтузиазмом, восстанавливая не просто здание, а атмосферу прошлого века.

Живой остров: пилатес, музыка, внуки

Сегодня дом стал настоящим местом притяжения. Здесь живут не только хозяева — сюда приезжают дети, внуки, друзья. Здесь проводят праздники, музыкальные вечера, занятия йогой и пилатесом. Когда-то тёмный лодочный сарай превратился в кафе, а стеклянный купол в холле теперь снова пропускает свет, а не дождь.

Особняк, который был на грани сноса, стал точкой опоры для трёх поколений одной семьи.

Признание и уверенность

Реставрация не осталась незамеченной. Дом посетила принцесса Анна, выразив восхищение тем, как пара вдохнула жизнь в архитектурный памятник. А сам Энди признаётся:

"Мы видим прогресс каждый день. То, что было мёртвым, оживает — это бесценно".

Новый центр культуры

Вдохновлённые атмосферой острова, Энди и Шейла решили устроить на его территории летний фестиваль с концертами, танцами и детскими развлечениями. Несмотря на бюрократические преграды, им удалось согласовать проект и провести первый праздник — с музыкой, светом, людьми.

Теперь фестиваль стал ежегодным.

Дом для души — не по метражу, а по ощущению

Их история — это не просто красивая реконструкция. Это напоминание о том, что иногда лучший выбор — самый иррациональный. Там, где другие видят разрушения, можно увидеть начало. Там, где был только остров и молчание, теперь живёт семья, звучит музыка и строится будущее.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
Этот недуг маскируется под обычную температуру 37 — вот что на самом деле с вами происходит
Не дача, а остров: как пенсионеры купили руины и превратили их в дом мечты
Неожиданная причина, по которой кошки меняются — вы об этом не догадывались
Кисло, ярко, недолго: почему за этой ягодой бегут даже те, кто её не любит
Без отжиманий и гантелей: этот трюк приведет ваши руки в тонус без усилий
Чистота с подвохом: 12 ошибок с бумажными полотенцами, которые совершают все
Как вера способна преодолеть гордыню: уроки от апостолов Варфоломея и Варнавы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.