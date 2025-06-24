Не дача, а остров: как пенсионеры купили руины и превратили их в дом мечты

4:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вместо привычного переезда в "что-то поменьше", британская пара купила частный остров с заброшенным особняком. Теперь это — дом, который знает, как звучит счастье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Частный остров на Темзе

Решение, которого никто не ожидал

В возрасте, когда многие задумываются о сокращении расходов и уменьшении жилплощади, Энди и Шейла Хилл решили пойти по другому пути. Вместо компактной квартиры в городе они приобрели частный остров на Темзе — с обветшалым особняком, 13 спальнями, заросшим садом и разбитыми окнами. Цена вопроса — 3 миллиона фунтов стерлингов (316 260 000).

Выбор казался безумным. Но именно так, через спонтанное решение и любовь к старым домам, родился их новый образ жизни — немного уединённый, слегка эксцентричный и абсолютно вдохновляющий.

Байдарка, река и судьбоносная встреча

Остров с разрушенным домом пара заметила случайно — во время благотворительного сплава по реке. Заросли ежевики, заколоченные окна, следы забвения. Шейла, человек творческий, сразу "увидела" в этом месте не руины, а потенциал.

Именно она первой произнесла вслух:

"Это так печально. Мы должны что-то с этим сделать".

История с именем

Остров, который позже стал их новым домом, носит имя человека с необычной судьбой — театрального продюсера XIX века. Когда-то здесь проводились приёмы и музыкальные вечера. Но за десятилетия тишины место почти исчезло с карты.

Приобретение острова произошло через частного агента. Сделка не была простой — участок официально не продавался. Но в 2021 году пара всё-таки стала владельцами земли и дома, который требовал капитального восстановления.

От руин — к дому с историей

На момент покупки дом был в удручающем состоянии: сырость, плесень, покосившиеся лестницы, осыпающаяся лепнина. Семья продала уютный дом в Ричмонде и переехала на остров, погрузившись в долгую и дорогую реставрацию.

На помощь пришли дети — архитекторы, и сама Шейла, выпускница Королевского колледжа искусств. Каждый шаг они проходили с энтузиазмом, восстанавливая не просто здание, а атмосферу прошлого века.

Живой остров: пилатес, музыка, внуки

Сегодня дом стал настоящим местом притяжения. Здесь живут не только хозяева — сюда приезжают дети, внуки, друзья. Здесь проводят праздники, музыкальные вечера, занятия йогой и пилатесом. Когда-то тёмный лодочный сарай превратился в кафе, а стеклянный купол в холле теперь снова пропускает свет, а не дождь.

Особняк, который был на грани сноса, стал точкой опоры для трёх поколений одной семьи.

Признание и уверенность

Реставрация не осталась незамеченной. Дом посетила принцесса Анна, выразив восхищение тем, как пара вдохнула жизнь в архитектурный памятник. А сам Энди признаётся:

"Мы видим прогресс каждый день. То, что было мёртвым, оживает — это бесценно".

Новый центр культуры

Вдохновлённые атмосферой острова, Энди и Шейла решили устроить на его территории летний фестиваль с концертами, танцами и детскими развлечениями. Несмотря на бюрократические преграды, им удалось согласовать проект и провести первый праздник — с музыкой, светом, людьми.

Теперь фестиваль стал ежегодным.

Дом для души — не по метражу, а по ощущению

Их история — это не просто красивая реконструкция. Это напоминание о том, что иногда лучший выбор — самый иррациональный. Там, где другие видят разрушения, можно увидеть начало. Там, где был только остров и молчание, теперь живёт семья, звучит музыка и строится будущее.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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