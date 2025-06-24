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Чистота с подвохом: 12 ошибок с бумажными полотенцами, которые совершают все

Недвижимость

Бумажные полотенца — как бывшие: вроде бы удобно, быстро, всегда под рукой. Но после — столько последствий. Мы зовем их спасением на кухне, но профессиональные клинеры уверяют: на деле эти рулоны — источник пыли, ворса, разводов и даже микроповреждений.

Бумажные полотенца на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бумажные полотенца на кухне

Разбираемся, что никогда не стоит вытирать бумажными полотенцами, если вы не готовы к хаосу, ворсинкам и микропроблемам, которых потом не отмоешь.

Ковры: вы не очистите — вы усугубите

Пролила сок или кофе на любимый пушистый ковер — и потянулась за бумажным полотенцем? Стоп. Влажная бумага рвется, а её кусочки намертво прилипают к ворсу. Убрать это потом — квест уровня "позови экзорциста".

"Бумага не впитывает влагу — она втирает пятно и оставляет мусор в ворсе", — объясняют клинеры.

Что делать: губка или салфетка из микрофибры — ваши настоящие подружки.

Электроника: микроцарапины за ваши деньги

Экран смартфона, ноутбук, телевизор — всё, что блестит, просит к себе ласки. Бумага? Она жестче, чем кажется. Профессионалы говорят: она оставляет микроцарапины, особенно на незакрытых экранах.

Альтернатива: салфетка из микрофибры и чуть-чуть специального средства. Всё, вы молодец.

Посуда и еда: токсичный штрих

Ты, возможно, не знала, но в бумажных полотенцах могут содержаться остатки хлора, формальдегида и прочей химии, которую ты точно не хочешь на своей еде или чашке.

"Сушка фруктов или посуды бумажными полотенцами — не лучшая идея", — предупреждают клинеры.

Вместо этого: сушка на воздухе или чистое тканевое полотенце, которое сразу — в стирку.

Зеркала и окна: ворсинки против блеска

Вытирала окно и злилась на разводы? Скорее всего, виновато бумажное полотенце. Оно оставляет микроворс, который виден, особенно когда свет падает под углом. И всё: "чистое" стекло снова мутное.

Что использовать: старая футболка, микрофибра, кофейный фильтр — и никакой магии, только чистота.

Мебель: бумага царапает, серьёзно

"Бумажные полотенца рвутся и цепляются за текстиль, а иногда — оставляют микроцарапины на деревянной мебели", — говорят профи.

Если ткань тёмная, вы ещё и замучаетесь убирать бумажный мусор с поверхности.

Вывод: пользуйтесь тем, что предназначено для мебели. Бумага — не оно.

Швы между плиткой: наждак против бумаги

Шероховатые затирки действуют как наждачка: рвут бумагу в клочья. Результат — грязь осталась, бумага прилипла, настроение испорчено.

Совет: зубная щётка + сода или уксус — и никакой целлюлозной драмы.

Унитаз: засор тебе не к лицу

Да, кажется логичным бросить бумажное полотенце в унитаз во время уборки. Но обычная бумага — не туалетная. Она не растворяется так быстро. Засоры, запахи, сантехнические страдания — вот к чему всё это приведёт.

Автомобиль: дорого и бессмысленно

Мыть машину бумажными полотенцами? Утомительно и… глупо. Потратишь полрулона, оставишь ворс — и всё равно останутся разводы.

Лучше: купи одну тряпку из микрофибры и используй снова и снова.

Очки и линзы: царапаешь, не замечая

Не вытирай объектив фотоаппарата или линзы очков бумажкой — это самый быстрый способ получить царапины на любимых авиаторах.

Вместо этого: используй салфетку для оптики. Они не зря существуют.

Руки: не бумажкой, а с мылом

Руки нужно мыть, а не тереть бумагой. И да — кухонное полотенце тоже не вечное, оно должно отправляться в стирку каждый вечер.

Пыль: разносите, а не убираете

Ты думаешь, что убираешь пыль. На деле — перекладываешь её с одной поверхности на другую. Бумажные полотенца просто гоняют грязь. Микрофибра удерживает её. Почувствуй разницу.

Разделочные доски: ни в коем случае

Особенно — если они из дерева. Бактерии, которые живут в порах доски, не прощают лени. Бумага не очищает, а промокает. Всё.

Правильно: дезинфекция + тканевое полотенце. И доска в порядке, и ты — молодец.

Бумажные полотенца — не универсальны. Они не всегда удобны, не всегда безопасны и уж точно не экологичны. Оставь их для экстренных случаев, но не доверяй им чистоту важных поверхностей.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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