Автоматический свет и защита без ремонта: вот как это сделать

Создание настоящего "умного дома" до сих пор стоит немалых денег. Но это вовсе не значит, что вы не можете сделать своё жильё умнее прямо сейчас. Благодаря множеству автономных устройств, не требующих сложной интеграции, дом способен адаптироваться к вашему ритму жизни — и при этом обойтись без капитального ремонта.
На рынке доступны десятки решений: сенсорные и проходные выключатели, диммеры, таймеры, датчики движения и освещённости, аварийные светильники. Они работают независимо друг от друга, но значительно повышают комфорт и безопасность.
Сенсорный выключатель реагирует на приближение или прикосновение, замыкая цепь освещения. Бывают:
ИК-датчики удобно монтируются на стены и потолки, могут быть подвижными и реагировать даже на небольшое движение. Некоторые модели учитывают освещённость помещения и не срабатывают днём, а также не "замечают" домашних животных.
Инфракрасные датчики также выполняют охранные функции — если кто-то незваный приблизится, включится свет и даже сирена.
Идеальны для длинных коридоров и спален. Например, один — у входа, второй — у кровати, а третий у двери в ванную. Система гибкая и надёжная: свет можно включить или выключить из любой точки.
Диммеры управляют уровнем яркости освещения — от мягкого вечернего света до яркого рабочего. Могут быть кнопочными, сенсорными или поворотными. Устанавливаются вместо обычных выключателей или на DIN-рейку в щитке.
Аварийные светильники с аккумуляторами и датчиками — ваш резервный свет. Есть как готовые устройства, так и комплекты для модернизации обычных ламп.
Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?