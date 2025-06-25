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Где в Новосибирске появятся новые школы и детсады — детали проектов

1:54
Недвижимость

1,2 миллиона квадратных метров жилья — столько планируют возвести в Новосибирске в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Это не просто цифры: речь о 24 масштабных проектах, реализацией которых уже занимаются строительные компании.

Новостройки в Москве
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Новостройки в Москве

Начальник городского департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко сообщил на аппаратном совещании мэрии, что под застройку отведено 72 гектара.

Что дальше

В ближайшее время ожидается подписание ещё двух договоров по КРТ. А комиссия уже согласовала 17 новых проектов — их предложили сами правообладатели. Площадь этих территорий — 86 гектаров. Там в перспективе может появиться ещё 1,1 млн квадратных метров жилья.

Что будет с существующей застройкой

Чтобы освободить место для новых жилых комплексов, предстоит расселить около 800 индивидуальных домов, а также снести 192 аварийных здания.

Инфраструктура — не в пролёте

Власти совместно с застройщиками планируют строительство 13 детских садов на 2000 мест и восьми школ, которые смогут принять 5200 учеников. Это важный шаг, учитывая нехватку соцобъектов в регионе — проблема, которую уже поднимал полномочный представитель президента в Сибирском округе Анатолий Серышев.

Региональный лидер по жилью

Новосибирская область занимает первое место в Сибири по объёмам ввода жилья. В 2024 году было построено более 2,5 млн кв. м, а годом ранее — свыше 3 млн. В мэрии уверены: в 2025 году город снова преодолеет планку в 1 млн кв. м.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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