Не квартира, а инвестиция: как новостройки принесли +34% за год

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок дорогого жилья в столице переживает небывалый рост. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках подскочила на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 2,18 млн рублей. Год назад этот показатель составлял 1,6 млн.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

С начала текущего года рост составил 12%: тогда цена была на уровне 1,9 млн рублей. Такие данные приводит исследование NF Group.

Премиум и делюкс: где дороже всего

В сегменте премиум-класса квадратный метр стоит теперь 1,5 млн рублей. Это на 7% выше, чем в начале года, и на 28% больше, чем годом ранее.

Класс делюкс демонстрирует ещё более впечатляющие цифры: здесь "квадрат" уже стоит свыше 3 млн рублей. За полгода рост составил 12%, а в годовом выражении — 22%.

Почему жильё дорожает

Эксперты объясняют такую динамику несколькими причинами:

Активный запуск новых проектов с улучшенными характеристиками.

Повышение качества предложения.

Рост затрат на строительство.

Высокая покупательская активность.

Продажи притормозили, но не надолго

Несмотря на рост цен, число сделок во втором квартале 2025 года может снизиться. По предварительным оценкам, будет продано около 400 лотов — на 22% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Однако в целом, за первое полугодие ожидается порядка 900 сделок — это на 7% выше прошлогоднего уровня.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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