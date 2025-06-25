Не квартира, а инвестиция: как новостройки принесли +34% за год

Рынок дорогого жилья в столице переживает небывалый рост. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках подскочила на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 2,18 млн рублей. Год назад этот показатель составлял 1,6 млн.
С начала текущего года рост составил 12%: тогда цена была на уровне 1,9 млн рублей. Такие данные приводит исследование NF Group.
В сегменте премиум-класса квадратный метр стоит теперь 1,5 млн рублей. Это на 7% выше, чем в начале года, и на 28% больше, чем годом ранее.
Класс делюкс демонстрирует ещё более впечатляющие цифры: здесь "квадрат" уже стоит свыше 3 млн рублей. За полгода рост составил 12%, а в годовом выражении — 22%.
Эксперты объясняют такую динамику несколькими причинами:
Несмотря на рост цен, число сделок во втором квартале 2025 года может снизиться. По предварительным оценкам, будет продано около 400 лотов — на 22% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Однако в целом, за первое полугодие ожидается порядка 900 сделок — это на 7% выше прошлогоднего уровня.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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