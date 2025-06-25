Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Современный человек живёт по графику… но организм всё ещё живёт по солнцу
Комната прохладная, но самочувствие ухудшается — причина неожиданна
Почему жим лёжа признан самым полезным упражнением для тела
Роскошь, проверенная временем: исторический отель с мировыми амбициями — что будет дальше
Полис за копейки — срок по полной: фальшивое ОСАГО обойдётся дороже свободы
Виктория Боня шокировала заявлением о Ларисе Долиной: кто такая эта склочная бабка?
Пробуждение без усталости: как гениальный метод естественного света изменит ваше утро
Воду начнут получать из воздуха: создан чудо-аппарат
Иран блефует? Что будет с Россией и Китаем, если перекроют поставки нефти

Не квартира, а инвестиция: как новостройки принесли +34% за год

1:56
Недвижимость

Рынок дорогого жилья в столице переживает небывалый рост. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках подскочила на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 2,18 млн рублей. Год назад этот показатель составлял 1,6 млн.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

С начала текущего года рост составил 12%: тогда цена была на уровне 1,9 млн рублей. Такие данные приводит исследование NF Group.

Премиум и делюкс: где дороже всего

В сегменте премиум-класса квадратный метр стоит теперь 1,5 млн рублей. Это на 7% выше, чем в начале года, и на 28% больше, чем годом ранее.

Класс делюкс демонстрирует ещё более впечатляющие цифры: здесь "квадрат" уже стоит свыше 3 млн рублей. За полгода рост составил 12%, а в годовом выражении — 22%.

Почему жильё дорожает

Эксперты объясняют такую динамику несколькими причинами:

  • Активный запуск новых проектов с улучшенными характеристиками.
  • Повышение качества предложения.
  • Рост затрат на строительство.
  • Высокая покупательская активность.

Продажи притормозили, но не надолго

Несмотря на рост цен, число сделок во втором квартале 2025 года может снизиться. По предварительным оценкам, будет продано около 400 лотов — на 22% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Однако в целом, за первое полугодие ожидается порядка 900 сделок — это на 7% выше прошлогоднего уровня.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Летит прямо на вас: алгоритм выживания при угрозе лобового столкновения
Сладкие ловушки в упаковке: скрытый сахар в полезных продуктах — как защитить своё здоровье
Импланты на морозе и улыбающийся волк: Германика раскрыла топ-5 нелепых съёмочных провалов
Лёгкий способ подготовиться к пляжному сезону: вы станете центром внимания
Европейские пляжи против дыма: кому не рады на французском побережье
Финляндия одобрила проект простейшего в мире модульного ядерного реактора
Не миф, а мутация: чёрные волки замечены в Польше впервые за много лет
Огурцы сгорают, томаты гниют: июль приносит двойной удар по урожаю — как спастись
Ложка мака в кастрюлю — и щи превращаются в нечто особенное: неожиданный рецепт без мяса
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.