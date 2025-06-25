Ипотека резко обрушилась: цифры за июнь ошеломляют

С начала июня рынок ипотеки в России демонстрирует резкое падение. За первые две недели месяца выдано всего 26 тысяч кредитов — это на 61% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. А общий объём составил 123 миллиарда рублей — минус 58% в денежном выражении.
В материалах ДОМ. РФ отмечается:
"За первые две недели июня выдано 26 тыс. кредитов (-61% к июню 2024 г.) на 123 млрд руб. (-58%)".
Самым тревожным стал промежуток с 8 по 14 июня: банки одобрили лишь 11 тысяч займов. Это на 56% меньше, чем годом ранее, а общая сумма — 53 млрд рублей — сократилась на 51%.
Картина в целом по 2025 году тоже далека от оптимизма. По состоянию на 14 июня:
Всё дело в эффекте базы: в прошлом году в июне был всплеск активности — граждане спешили взять ипотеку по льготным программам, которые тогда планировали отменить. Поэтому нынешние показатели выглядят особенно слабо на фоне того ажиотажа.
Аналитики ДОМ. РФ предупреждали заранее: июнь 2025 года покажет минимум по объёмам. И, судя по статистике, они оказались правы.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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