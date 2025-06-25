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Ипотека резко обрушилась: цифры за июнь ошеломляют

1:49
Недвижимость

С начала июня рынок ипотеки в России демонстрирует резкое падение. За первые две недели месяца выдано всего 26 тысяч кредитов — это на 61% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. А общий объём составил 123 миллиарда рублей — минус 58% в денежном выражении.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Что случилось

В материалах ДОМ. РФ отмечается:

"За первые две недели июня выдано 26 тыс. кредитов (-61% к июню 2024 г.) на 123 млрд руб. (-58%)".

Самым тревожным стал промежуток с 8 по 14 июня: банки одобрили лишь 11 тысяч займов. Это на 56% меньше, чем годом ранее, а общая сумма — 53 млрд рублей — сократилась на 51%.

Итоги с начала года

Картина в целом по 2025 году тоже далека от оптимизма. По состоянию на 14 июня:

  • Количество выданных кредитов упало на 51%, до 305 тысяч.
  • Объём в рублях уменьшился на 44%, составив 1,313 трлн рублей.

Почему так резко

Всё дело в эффекте базы: в прошлом году в июне был всплеск активности — граждане спешили взять ипотеку по льготным программам, которые тогда планировали отменить. Поэтому нынешние показатели выглядят особенно слабо на фоне того ажиотажа.

Аналитики ДОМ. РФ предупреждали заранее: июнь 2025 года покажет минимум по объёмам. И, судя по статистике, они оказались правы.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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