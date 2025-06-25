Новостройки не спешат продаваться: что случилось с рынком в мае

В мае 2025 года рынок новостроек в крупнейших российских городах ощутимо притормозил. Спрос на квартиры и апартаменты упал сразу на 13,2% по сравнению с апрелем, что стало неожиданностью для многих аналитиков.
Согласно данным bnMAP. pro, в мае было зафиксировано лишь 15,41 тысячи сделок с новостройками в городах-миллионниках. Для сравнения, в апреле эта цифра была значительно выше.
Если смотреть на среднюю стоимость новостроек, лидерами по доступности стали:
А вот Москва по-прежнему вне конкуренции по цене:
При этом стоимость 1 кв. метра снизилась незначительно — всего на 0,2% (до 184,7 тыс. руб.). А вот средний чек на сделку остался на уровне — 8,6 млн рублей.
Это говорит о том, что покупатели всё ещё готовы платить большие суммы, но становятся избирательнее в выборе.
Снижение спроса в таких масштабах — тревожный сигнал для застройщиков. Вероятно, он отражает общие экономические колебания, рост ипотечных ставок или снижение доверия к рынку.
Но при этом остаётся ощущение, что потенциал у рынка ещё есть — особенно в регионах, где цены пока не вышли за разумные рамки.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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