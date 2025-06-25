Новостройки не спешат продаваться: что случилось с рынком в мае

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае 2025 года рынок новостроек в крупнейших российских городах ощутимо притормозил. Спрос на квартиры и апартаменты упал сразу на 13,2% по сравнению с апрелем, что стало неожиданностью для многих аналитиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Regiars is licensed under Commons, the free media repository Город

Цифры, которые говорят сами за себя

Согласно данным bnMAP. pro, в мае было зафиксировано лишь 15,41 тысячи сделок с новостройками в городах-миллионниках. Для сравнения, в апреле эта цифра была значительно выше.

Наибольшее падение спроса произошло в Москве:

5,27 тыс. сделок, что на 21,6% меньше апрельских показателей.

5,27 тыс. сделок, что на 21,6% меньше апрельских показателей. А вот Санкт-Петербург, наоборот, показал рост:

+12%, 2,71 тыс. лотов.

+12%, 2,71 тыс. лотов. Краснодар также прибавил 3,8% — 1,38 тыс. сделок.

Где дешевле всего покупать

Если смотреть на среднюю стоимость новостроек, лидерами по доступности стали:

Волгоград — 6,2 млн рублей.

Воронеж — 6,4 млн рублей.

А вот Москва по-прежнему вне конкуренции по цене:

Средняя стоимость лота — 20,5 млн рублей.

Санкт-Петербург и Казань делят второе место — по 10,6 млн рублей.

Что происходит с ценами

При этом стоимость 1 кв. метра снизилась незначительно — всего на 0,2% (до 184,7 тыс. руб.). А вот средний чек на сделку остался на уровне — 8,6 млн рублей.

Это говорит о том, что покупатели всё ещё готовы платить большие суммы, но становятся избирательнее в выборе.

Почему это важно

Снижение спроса в таких масштабах — тревожный сигнал для застройщиков. Вероятно, он отражает общие экономические колебания, рост ипотечных ставок или снижение доверия к рынку.

Но при этом остаётся ощущение, что потенциал у рынка ещё есть — особенно в регионах, где цены пока не вышли за разумные рамки.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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