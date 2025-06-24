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Озеро или Москва? Недвижимость в Венгрии переворачивает представления

1:53
Недвижимость

С каждым годом загородная недвижимость в Венгрии набирает всё большую популярность. Казалось бы, найти дом у воды — мечта, доступная лишь избранным. Но на деле всё не так однозначно.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Хотя количество новых участков у берегов стремительно сокращается, спрос на коттеджи у озёр и рек только растёт. Особенно это заметно на примере озера Веленце: в первом квартале 2025 года средняя цена здесь взлетела на 20% — с 46 до 55 миллионов форинтов. Учитывая близость к Будапешту, многие рассматривают этот район не просто как дачу, а как постоянное место жительства.

А вот на Балатоне ситуация двоякая. С одной стороны, стоимость привлекательных участков зашкаливает. С другой — всё ещё можно найти дома дешевле 15 миллионов форинтов. Главное — быть быстрым и внимательным.

Интерес вызывает и озеро Тиса, где цены пока в 4 раза ниже, чем на Балатоне — около 250-300 тысяч форинтов за м². При этом спрос стабильно растёт, а вместе с ним — и стоимость. В более раскрученных районах начали появляться дорогие предложения, что указывает на инвестиционный потенциал.

Важно понимать: большинство банков неохотно кредитуют покупку дач, так как считают их вторичной недвижимостью. Однако существуют обходные пути — например, личные займы или кредиты, связанные с поддержкой семей с детьми.

И даже если вы не планируете сдавать дом туристам, а просто мечтаете об отдыхе у воды, свежем воздухе и тишине — такие вложения всё равно будут оправданы. Это не только уют, но и сохранённые нервы, здоровье и, как ни странно, деньги.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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