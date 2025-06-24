Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руль кипит, сиденье обжигает: простой способ вернуть комфорт
Перемирие без условий: Лавров заявил о резком развороте в риторике США и Европы
Иран назвал себя победителем в конфликте с Израилем: враг сожалеет и признал поражение
Угроза устранена: Израиль отчитался о победе над Ираном в ядерной и ракетной сферах
Ахиллесова пята стран Персидского залива? Экспортировать нельзя блокировать Ормузский пролив
Заговор в логове НАТО: Россию обвиняют в попытке убийства Зеленского
Этот город в Югре неожиданно стал туристическим хитом — брони растут как на дрожжах
Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке
Руки выдают возраст? Пять шагов, чтобы этого не произошло

Скамейка из прошлого спасает настоящее: интерьерный ренессанс

1:29
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что обычная скамейка снова вернётся в моду? А ведь когда-то без неё не обходилась ни одна кухня или прихожая. Сегодня она переживает второе рождение — и не просто как элемент декора, а как настоящее спасение для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Утро
Фото: flickr.com by Pablo Punk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утро

Особенно выигрышно скамейка смотрится в нише у окна или на балконе. Это место легко превращается в мини-зону отдыха: можно удобно устроиться с чашкой чая, накрыться пледом, читать, работать или просто смотреть в окно. Достаточно лишь немного расширить подоконник — и вот уже полноценное место для отдыха готово.

Скамейки всё чаще становятся не просто сиденьем, а функциональной частью интерьера. Модель с ящиками внутри поможет спрятать обувь в прихожей, а варианты с мягкой обивкой придадут кухне теплоту и уют. К тому же они выглядят необычно и придают помещению особый шарм — такой, будто в этом доме умеют радоваться простым вещам.

"Мы уверены, что вам скамейка на кухне или в прихожей понравится так же сильно, как и нам!" — именно с этой фразы чаще всего начинается история её появления в доме.

Если добавить подушки, плед, несколько книг — получится уголок, в который так и тянет вернуться. И неважно, где стоит скамейка: у окна, в коридоре или на застеклённой лоджии — она всё равно будет работать на ваш уют.

Уточнения

Скамья́ (др.-рус. скамиꙗ, от др.-греч. σκάμνον и лат. scamnum, уменьш. скамейка) — длинная площадка на ножках или стойках, предназначенная для сидения нескольких человек. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Руль кипит, сиденье обжигает: простой способ вернуть комфорт
Перемирие без условий: Лавров заявил о резком развороте в риторике США и Европы
Иран назвал себя победителем в конфликте с Израилем: враг сожалеет и признал поражение
Угроза устранена: Израиль отчитался о победе над Ираном в ядерной и ракетной сферах
Ахиллесова пята стран Персидского залива? Экспортировать нельзя блокировать Ормузский пролив
Заговор в логове НАТО: Россию обвиняют в попытке убийства Зеленского
Этот город в Югре неожиданно стал туристическим хитом — брони растут как на дрожжах
Скамейка из прошлого спасает настоящее: интерьерный ренессанс
Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке
Руки выдают возраст? Пять шагов, чтобы этого не произошло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.