Скамейка из прошлого спасает настоящее: интерьерный ренессанс

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кто бы мог подумать, что обычная скамейка снова вернётся в моду? А ведь когда-то без неё не обходилась ни одна кухня или прихожая. Сегодня она переживает второе рождение — и не просто как элемент декора, а как настоящее спасение для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Фото: flickr.com by Pablo Punk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утро

Особенно выигрышно скамейка смотрится в нише у окна или на балконе. Это место легко превращается в мини-зону отдыха: можно удобно устроиться с чашкой чая, накрыться пледом, читать, работать или просто смотреть в окно. Достаточно лишь немного расширить подоконник — и вот уже полноценное место для отдыха готово.

Скамейки всё чаще становятся не просто сиденьем, а функциональной частью интерьера. Модель с ящиками внутри поможет спрятать обувь в прихожей, а варианты с мягкой обивкой придадут кухне теплоту и уют. К тому же они выглядят необычно и придают помещению особый шарм — такой, будто в этом доме умеют радоваться простым вещам.

"Мы уверены, что вам скамейка на кухне или в прихожей понравится так же сильно, как и нам!" — именно с этой фразы чаще всего начинается история её появления в доме.

Если добавить подушки, плед, несколько книг — получится уголок, в который так и тянет вернуться. И неважно, где стоит скамейка: у окна, в коридоре или на застеклённой лоджии — она всё равно будет работать на ваш уют.

Уточнения

Скамья́ (др.-рус. скамиꙗ, от др.-греч. σκάμνον и лат. scamnum, уменьш. скамейка) — длинная площадка на ножках или стойках, предназначенная для сидения нескольких человек.



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