Он лежал без дела 40 лет — и вдруг стал дороже машины

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Он может лежать у тебя в доме уже десятки лет — пыльный, тяжелый, с узором, не подходящим под современный интерьер. Кажется, что это просто память о бабушкиной гостиной. Но не спеши избавляться от него: именно такие ковры сегодня могут быть настоящими сокровищами.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ковры

Что влияет на стоимость старинного ковра

Ценность антикварных ковров определяется не только внешним видом. Важны:

происхождение изделия,

состояние и степень сохранности,

техника производства.

Особую ценность представляют ковры ручной работы, выполненные в узелковой технике и окрашенные натуральными красителями. Такие изделия становятся всё более редкими, а значит — и более ценными для коллекционеров.

Почему ковры недооценивают

Многие владельцы не догадываются о стоимости своих ковров и просто выбрасывают их или отдают. В результате на "блошиных рынках" можно встретить уникальные экземпляры, за которые охотятся знатоки.

Порой ковры попадают туда случайно — незаметные, с неприметным рисунком, но с невероятной историей. Такие находки могут принести приличную прибыль тому, кто их распознает.

Не только Восток

Ценятся не только ковры восточного происхождения. Европейские мануфактуры XIX века тоже создавали исключительные экземпляры. Иногда ценность ковра определяется не техникой, а происхождением — например, если он был изготовлен по случаю важного события или подарен знатной семье.

Некоторые ковры служили частью свадебного приданого или преподносились важным гостям — их ценность выходит за рамки эстетики и уходит в историю и символику.

Ковры с особым прошлым

Многие из них украшали залы дворцов, религиозных сооружений и других общественных мест. Они создавались не только для красоты — а как символ торжественности, уважения и статуса. Именно эта особая миссия делает их особенно привлекательными для коллекционеров.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.