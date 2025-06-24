Не охлаждает, а спасает от духоты: секретный режим в вашем кондиционере

Кажется, что кондиционер нужен только в жару. Включил — и пусть охлаждает, спасая от духоты. Но в этой технике есть опция, которая меняет всё - особенно в сырую погоду.
Многие даже не догадываются, что за кнопкой с изображением капли скрывается режим "Сухой". Его задача — не столько охлаждать воздух, сколько бороться с влажностью.
Именно повышенная влажность часто делает помещение душным, даже если температура не запредельная. В таких случаях режим "Сухой" — настоящая находка.
Комфортный климат. Воздух становится сухим, лёгким и приятным — без духоты и липкости.
Меньше проблем со здоровьем. Снижается риск появления плесени, пылевых клещей и других аллергенов.
Экономия энергии. Этот режим потребляет меньше электричества, чем классическое охлаждение.
Больше пользы зимой и в межсезонье. Убирает влагу, препятствует появлению конденсата на окнах и стенах.
На пульте режим "Сухой" обозначен символом капли или словом Dry. Он присутствует почти в каждом современном кондиционере, наряду с режимами "Охлаждение", "Обогрев" и "Вентиляция".
Если в доме сыро, влажно или просто невыносимо душно — попробуйте нажать капельку. И удивитесь, насколько быстро изменится атмосфера в помещении.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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