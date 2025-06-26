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Два ковра — в одной комнате? Да, и вот почему это работает на ура

Недвижимость

На первый взгляд — дурной вкус. Два ковра в одной комнате? Перебор. Но только не для тех, кто знает, как работает многослойность в интерьере.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Ковёр на ковёр - не прихоть, а способ превратить обычную комнату в уютное и стильное пространство. Главное — соблюдать баланс и знать, зачем вы это делаете.

1. Маскирует недостатки

Старый ковёр стал выглядеть грустно? Не спешите выбрасывать. Постелите поверх него компактный коврик с узором — геометрия, абстракция, растительный мотив. Он отвлечёт внимание от потёртостей и добавит уюта. Бонус — комната будет выглядеть как после лёгкого ремонта.

2. Зонирует пространство

Небольшой ковёр сверху помогает расставить акценты. Круглый — для зоны отдыха, треугольный — под кресло для чтения, прямоугольный — для рабочей части комнаты. Никакой перестановки мебели — только текстиль.

3. Глушит звуки

Эффект неожиданно приятный: ковёр на ковре улучшает акустику. Особенно если основа — плотная, а верх — лёгкая циновка. Такая пара "гасит" эхо в квартирах с высокими потолками и делает атмосферу мягче.

4. Меняет настроение по сезону

Летом — джут или хлопок, зимой — искусственный мех или ворс. Меняя верхний коврик, вы адаптируете комнату под сезон. Это просто, дешево и уютно.

Как сочетать ковры без фейла

  • Нижний ковёр — однотонный и спокойный (серый, бежевый, тёмно-синий).

  • Верхний — с узором, ярким акцентом или фактурой.

  • Размер верхнего — не больше двух третей нижнего.

Попробуйте этот трюк, и комната заиграет новыми красками — без ремонта и лишних трат.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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