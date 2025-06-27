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Как избавиться от плесени в стиральной машине: три простых метода, которые действительно работают

Недвижимость

Плесень в стиральной машине — распространенная проблема, которая не только ухудшает качество стирки, но и может повредить сам прибор. Высокая влажность и тепло внутри барабана создают идеальные условия для размножения микроорганизмов, что приводит к появлению неприятных запахов. Регулярная чистка стиральной машины — лучший способ предотвратить появление плесени.

Грустная женщина стирает белье
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина стирает белье

Однако если проблема уже возникла, не стоит отчаиваться. Существуют простые и доступные методы, которые помогут быстро и эффективно очистить стиральную машину.

1. Используйте отбеливатель и бумажное полотенце

Один из самых простых способов борьбы с плесенью — это использование отбеливателя. Вам понадобится только бумажное полотенце и небольшое количество отбеливателя. Намочите полотенце в отбеливателе и положите его под резиновый уплотнитель стиральной машины. Оставьте полотенце на несколько часов, чтобы отбеливатель успел уничтожить плесень. После этого тщательно протрите уплотнители сухой тканью, чтобы удалить остатки отбеливателя и плесени.

2. Сделайте домашнее чистящее средство

Если вы предпочитаете натуральные средства, можно приготовить смесь из лимонного сока, перекиси водорода и воды. Для этого вам понадобится:

  • 1 стакан воды
  • 3 столовые ложки перекиси водорода
  • Сок половины лимона

Смешайте все ингредиенты и нанесите полученную смесь на внутреннюю часть стиральной машины, особенно на уплотнители. Оставьте на некоторое время, а затем протрите влажной тряпкой. Этот метод не только уничтожает плесень, но и оставляет приятный свежий аромат.

3. Пищевая сода и уксус: двойная сила против грязи

Еще один эффективный способ очистки стиральной машины — это использование пищевой соды и уксуса. Вот как это сделать:

  1. Насыпьте полстакана пищевой соды в барабан стиральной машины.
  2. В отделение для моющего средства добавьте стакан уксуса.
  3. Запустите стирку при максимальной температуре.

Пищевая сода и уксус эффективно удаляют грязь и плесень, а также уничтожают неприятные запахи. Этот метод особенно полезен для глубокой очистки стиральной машины.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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