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Спите комфортно в жару: японский метод, который удивит вас простотой

2:35
Недвижимость

Высокая температура воздуха негативно влияет на качество сна. Когда ночью становится невыносимо жарко, а кондиционера нет, на помощь приходят проверенные способы. Один из них уже много лет используют японцы.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Как комфортно спать в жару?

Летом многие сталкиваются с проблемой плохого сна. Это неудивительно: духота, отсутствие вентиляции и жара делают засыпание сложным, а сон — поверхностным и прерывистым. Кондиционер может стать спасением, но не у всех он есть или хочется использовать его ежедневно. К счастью, есть методы, которые помогут улучшить качество ночного отдыха без больших затрат.

Японский метод сна в жаркую погоду

В Японии, где летом бывает очень жарко и влажно, люди используют простой, но эффективный способ: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Поэтому японцы предпочитают спать на полу, используя тонкий матрас или коврик.

Этот метод позволяет использовать более прохладный слой воздуха у пола, что значительно облегчает сон. Для этого достаточно иметь тонкий матрас, коврик или плотное одеяло. Главное — чтобы поверхность для сна располагалась как можно ниже. Это один из самых доступных способов охладиться без кондиционера, пишет hospudkapodvyhlidkou.cz.

Египетский метод сна в жару

Другой интересный метод — египетский. Он основан на использовании влажной простыни. Простыню замачивают в холодной воде, тщательно отжимают и накрываются ею, как легким одеялом. Влажный материал приятно охлаждает тело и помогает спать комфортнее. Чтобы матрас не намок, под него можно подложить сухое полотенце.

Как обеспечить комфортный сон в жару

  1. Не допускайте перегрева спальни в течение дня. Открывайте окна рано утром или поздно вечером, когда температура на улице снижается. Жалюзи, ставни или плотные шторы помогут блокировать горячий воздух и солнечный свет. Избегайте использования электронных устройств, которые выделяют тепло и повышают температуру в комнате.
  2. Выбор постельного белья также играет важную роль. Натуральные ткани, такие как лен, хлопок или шелк, хорошо пропускают воздух и не задерживают тепло. В жаркие ночи лучше спать голышом, чтобы кожа могла дышать и не перегреваться.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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