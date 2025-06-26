Два отличных способа избавиться от известкового налёта на кране — легко и быстро

Известковый налёт на кране может испортить внешний вид вашей ванной комнаты. Однако существует простой способ, который поможет удалить его без лишних усилий и затрат.
Причины появления известкового налёта
Известковый налёт образуется из-за жёсткой воды, содержащей кальций и магний. Эти минералы оседают на поверхностях, образуя отложения, которые со временем могут стать причиной проблем с работой кранов и их износа. Поэтому важно своевременно удалять накипь.
Эффективное средство для удаления налёта
Для борьбы с известковым налётом можно использовать смесь стирального порошка и уксуса. Это сочетание ингредиентов эффективно удаляет даже самые стойкие отложения. Уксус растворяет накипь, а стиральный порошок усиливает его действие.
Кран станет чистым и блестящим.
Этот метод также подходит для очистки душевой лейки и стенок душа. Нанесите пасту, подождите некоторое время и смойте.
Если у вас нет стирального порошка, можно использовать другой способ.
Регулярное удаление известкового налёта не только улучшит внешний вид ванной комнаты, но и продлит срок службы сантехники.
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