Два отличных способа избавиться от известкового налёта на кране — легко и быстро

Известковый налёт на кране может испортить внешний вид вашей ванной комнаты. Однако существует простой способ, который поможет удалить его без лишних усилий и затрат.

Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Причины появления известкового налёта

Известковый налёт образуется из-за жёсткой воды, содержащей кальций и магний. Эти минералы оседают на поверхностях, образуя отложения, которые со временем могут стать причиной проблем с работой кранов и их износа. Поэтому важно своевременно удалять накипь.

Эффективное средство для удаления налёта

Для борьбы с известковым налётом можно использовать смесь стирального порошка и уксуса. Это сочетание ингредиентов эффективно удаляет даже самые стойкие отложения. Уксус растворяет накипь, а стиральный порошок усиливает его действие.

Чтобы приготовить пасту, смешайте стиральный порошок и уксус в пропорции 1:2 до получения густой консистенции. Нанесите пасту на поверхность с налётом, аккуратно вотрите и оставьте на 5 минут. Затем смойте тёплой водой.

Кран станет чистым и блестящим.

Этот метод также подходит для очистки душевой лейки и стенок душа. Нанесите пасту, подождите некоторое время и смойте.

Если у вас нет стирального порошка, можно использовать другой способ.

Наполните пластиковый пакет уксусом, наденьте его на кран и закрепите резинкой. Через 30 минут налёт станет мягким и легко удалится.

Регулярное удаление известкового налёта не только улучшит внешний вид ванной комнаты, но и продлит срок службы сантехники.

Уточнения

Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.





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