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Маленькая кухня — как в кино: простое преображение, которое удивит

1:32
Недвижимость

Даже самая скромная кухня может выглядеть стильно, просторно и современно — если знать пару хитростей. Не верите? Эти приёмы перевернут ваше представление о "малогабаритке".

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Глянец — волшебство в отражении

Зеркальные фасады, глянцевый фартук и потолок с отражающей поверхностью визуально удваивают пространство. Свет играет, стены будто отступают — кухня становится шире.

Цвет имеет значение

Морозная лазурь, нежная зелень, бледно-жёлтый — светлые оттенки оживляют интерьер. Комбинируйте с белым, бежевым или серым — так кухня будет выглядеть воздушной, а не "пестрой".

Каждый сантиметр — на счёт

  • Углы — идеальны для встраиваемой техники и хранения.

  • Подоконник — ваш новый рабочий стол.

  • Верхние шкафы — для редких вещей, низ — для повседневных.

Фурнитура и мебель: чем проще, тем умнее

  • Складные стулья и столы освобождают место.

  • Выдвижные ящики, скрытые системы хранения — настоящее спасение.

  • Магнитные панели и рейлинги освобождают столешницы.

Освещение — ваш скрытый союзник

Многоуровневый свет, точечные лампы, подсветка зон готовки делают кухню не только удобной, но и визуально просторнее.

Простые линии, минимум деталей, 2-3 цвета и максимум продуманности — и даже 5 квадратных метров превращаются в уютное дизайнерское пространство.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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