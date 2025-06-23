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Любимая кружка треснула? Вот 3 способа подарить ей новую роль в доме

2:48
Недвижимость

В каждом доме есть одна-две старые кружки, которые вроде бы уже не нужны, но выбросить рука не поднимается. У одной трещина, у другой отколота ручка, а третья просто перестала радовать глаз. Вместо того чтобы отправлять их в мусор, превратите их в оригинальный декор — легко, дешево и с душой.

Старые кружки на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старые кружки на кухне

Сейчас самое время взглянуть на хрупкую керамику под новым углом: вот три способа вдохнуть в старые чашки и кружки новую жизнь и украсить ими дом или даже сад.

Мозаика из осколков: старый столик заиграет по-новому

Даже если кружка разбилась — это не конец, а начало! Из осколков можно собрать яркое мозаичное панно на крышке кофейного столика или подносе. Просто заверните кружку в ткань, аккуратно расколите её молотком (перчатки и очки — обязательно!), а затем приклейте кусочки к поверхности.

Мозаика хорошо ложится и на деревянные доски, из которых можно сделать картину на стену или кашпо в стиле "рустик". Закрепите результат строительной затиркой — и готово! Обычная мебель превратится в уникальный арт-объект.

Кружка-горшочек: уютное кашпо за пять минут

Слишком много кружек? Посадите в них растение! Маленькие керамические чашки отлично подходят для домашних кашпо. Они особенно эффектно смотрятся с суккулентами, кактусами или травами на кухонном подоконнике.

Если нужно — просверлите отверстие в донышке для дренажа. Или просто используйте дренажный слой из гальки. Такой подарок — недорогой, душевный и экологичный. Особенно хорош к праздникам или просто для украшения рабочего стола.

Вертикальный мини-сад: кухонный декор с пользой

Если у вас завалялись несколько одинаковых чашек, сделайте из них подвесной сад из трав. Идеально — для маленькой кухни. Закрепите прочную деревянную основу на стену, прикрутите крючки и повесьте на них кружки. Посадите в них базилик, мяту, тимьян или розмарин — и получите ароматный, функциональный декор прямо у плиты.

Для дренажа лучше просверлить отверстие сбоку, напротив ручки — так вода будет стекать аккуратнее, а сама кружка будет висеть ровно.

Вдохновение — в деталях

Старые кружки — это не хлам, а возможность сделать что-то тёплое, креативное и личное. Даже с минимальными навыками и без затрат вы можете наполнить дом уютом и историей. Так что прежде чем выбросить чашку с отколотой ручкой — подумайте, не станет ли она началом вашего нового домашнего DIY-проекта.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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