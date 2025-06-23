Забудьте про соду: это средство из ванной победит жир на вытяжке за 2 минуты

Вы когда-нибудь всерьёз пытались отмыть вытяжку на кухне? Та самая жирная, липкая, пыльная поверхность, на которой ни уксус, ни сода, ни бытовая химия не работают как надо. Тереть тяжело, а результат всё равно посредственный. Но есть один простой и неожиданный способ, который действительно справляется — и находится он совсем не там, где вы искали.
Вытяжка — незаметный герой кухни. Она всасывает пар, жир, запахи и влагу. И в благодарность получает всё это обратно в виде плотного, жирного слоя на своих фильтрах и металлических панелях. Через какое-то время от блестящей поверхности не остаётся и следа.
Самое раздражающее — чистить её почти бесполезно. Пищевая сода, уксус или даже агрессивные средства часто не дают эффекта: приходится тереть, мучиться и всё равно не добиться идеального результата.
А вот теперь внимание — спасение приходит из… ванной комнаты. Детское масло, которое мы привыкли считать исключительно уходовым средством для младенцев, на удивление эффективно справляется с кухонным жиром.
Без усилий, без риска повредить металл — и без химии.
Так что если ваша вытяжка снова покрылась "бронёй" из жира и пыли — не бегите за дорогими средствами. Загляните в ванную, возьмите флакон детского масла и попробуйте этот простой трюк. Потратите всего пару минут, а результат будет как после генеральной уборки.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.