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Забудьте про соду: это средство из ванной победит жир на вытяжке за 2 минуты

2:19
Недвижимость

Вы когда-нибудь всерьёз пытались отмыть вытяжку на кухне? Та самая жирная, липкая, пыльная поверхность, на которой ни уксус, ни сода, ни бытовая химия не работают как надо. Тереть тяжело, а результат всё равно посредственный. Но есть один простой и неожиданный способ, который действительно справляется — и находится он совсем не там, где вы искали.

Кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная вытяжка

Вытяжка: самая упорно загрязняемая часть кухни

Вытяжка — незаметный герой кухни. Она всасывает пар, жир, запахи и влагу. И в благодарность получает всё это обратно в виде плотного, жирного слоя на своих фильтрах и металлических панелях. Через какое-то время от блестящей поверхности не остаётся и следа.

Самое раздражающее — чистить её почти бесполезно. Пищевая сода, уксус или даже агрессивные средства часто не дают эффекта: приходится тереть, мучиться и всё равно не добиться идеального результата.

Неожиданное спасение: детское масло

А вот теперь внимание — спасение приходит из… ванной комнаты. Детское масло, которое мы привыкли считать исключительно уходовым средством для младенцев, на удивление эффективно справляется с кухонным жиром.

  • Всё просто: налейте пару капель масла на мягкую ткань и аккуратно протрите загрязнённую поверхность вытяжки. Не нужно скоблить и тереть — жир начнёт растворяться почти мгновенно.

Без усилий, без риска повредить металл — и без химии.

Почему детское масло работает лучше

  • Оно не содержит едких веществ, в отличие от традиционных средств, поэтому не повреждает покрытие вытяжки.
  • Не оставляет царапин даже на чувствительных поверхностях.
  • Образует тонкую защитную плёнку, которая замедляет повторное оседание жира.
  • И, конечно, оставляет приятный запах вместо резкой химии.

Дешево, безопасно, эффективно

Так что если ваша вытяжка снова покрылась "бронёй" из жира и пыли — не бегите за дорогими средствами. Загляните в ванную, возьмите флакон детского масла и попробуйте этот простой трюк. Потратите всего пару минут, а результат будет как после генеральной уборки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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