Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самая маленькая квартира может вместить больше, чем кажется. Главное — не бояться нестандартных решений и научиться использовать каждый сантиметр.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кладовка

Дверные проёмы — не просто проход

Скромный дверной проём легко превращается в систему хранения: по бокам — узкие стеллажи, сверху — аккуратная антресоль. Если фасады и корпус подобрать в цвет стен, конструкция "растворяется" в интерьере. Единственное условие — оставить хотя бы 70 см свободного пространства перед шкафом, чтобы пользоваться им было удобно.

Кровать, которая хранит тайны

Когда полноценный шкаф поставить некуда, на помощь приходит мебель с двойным дном. Кровати с подъёмным механизмом скрывают сезонную одежду, бельё и даже чемоданы. Ещё один вариант — кровать-подиум с ящиками, полками и выдвижным столом. Чтобы конструкция не выглядела громоздко, над изголовьем можно повесить открытые полки или ниши, а стандартные тумбы заменить узкими вертикальными шкафчиками.

Ниши — друг, а не враг

То, что раньше считалось строительным дефектом, сегодня можно обернуть в плюс. Глубокие ниши подойдут под встроенные шкафы с зеркальными или стеклянными фасадами. Неглубокие — под открытые полки. В детской туда можно сложить игрушки, в прихожей — швабры, пылесос или хозяйственные мелочи.

Прихожая и подоконники: два недооценённых героя

Даже миниатюрная прихожая даёт простор фантазии. Узкие открытые стеллажи до потолка в углах или вдоль стены — и уже готово место для шапок, сумок и шарфов. Над дверью — ещё одна антресоль. А у входа отлично смотрится банкетка или пуф с ящиком для обуви.

Не стоит забывать и про подоконники. Они могут быть не только домом для цветов. По бокам — симметричные стеллажи, снизу — закрытый ящик, и вот уже готово дополнительное место для хранения. Особенно удобно это решение на кухне: туда легко помещаются кастрюли, упаковки с крупами или посуда, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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