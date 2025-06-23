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Крошки, жир и паника: ритуал, после которого кухня вас полюбит

1:37
Недвижимость

Кухня — это не просто место, где мы готовим. Это эпицентр жизни дома: кто-то пьет кофе, кто-то решает рабочие задачи за столом, кто-то просто проходит мимо, оставляя за собой крошки и отпечатки пальцев. И да, даже если вы не готовите, она всё равно пачкается.

Улыбающаяся женщина готова к уборке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улыбающаяся женщина готова к уборке

Чтобы кухня не превратилась в поле боя, достаточно простого плана. Он не потребует от вас подвигов, но придаст ощущение чистоты — ежедневно. Главное — не доводить до "разборок" после Рождества или затянувшегося отпуска. Мы не об этом. Мы — про будни.

Уборка без фанатизма

Поддерживать порядок можно и не тратя часы. Всё дело в системности. Даже если вы живёте один, едите готовую еду и не включали духовку с прошлого года, кухня всё равно нуждается в заботе. Раз в день — 15 минут на протирание поверхностей, 5 — на мойку посуды, 3 — на проверку холодильника. И вот она, сияющая.

А вот в семьях с детьми или активными кулинарами уже нужен час времени в день и генеральная уборка раз в неделю — максимум раз в две. Это поможет избежать глобальных проблем.

Что делать каждый день

  • Протирайте столешницы, варочную панель и фасады — хотя бы влажной тряпкой.
  • Быстро пройдитесь по полу щёткой или пылесосом.
  • Проверяйте мойку — ничто не портит утро так, как вчерашняя тарелка.
  • Разгребайте "горячую точку" — место, где скапливаются ключи, чеки, списки, зарядки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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