Морозильник задыхается от льда? Это средство сделает его снова свободным

Если в вашей морозильной камере появляется толстая корка льда, не спешите бежать за дорогими средствами из магазина. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне.
Со временем даже самый современный морозильник начинает обрастать льдом. Он мешает закрывать ящики, снижает эффективность работы и портит настроение. Но есть простой способ вернуть всё в норму — с помощью домашнего антиобледенителя.
Смешайте эти ингредиенты в бутылке с распылителем. Готово!
Распылите смесь на участки, покрытые льдом, и подождите пару минут. Лёд начнёт плавиться прямо у вас на глазах. А приятный бонус — средство дезинфицирует камеру и убивает запахи.
После того как лёд растает, возьмите губку, смочите её в смеси белого уксуса и воды и протрите все поверхности, включая прокладки. Обязательно промойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть. Только после этого складывайте продукты обратно.
И не забывайте: регулярная разморозка помогает продлить жизнь вашему морозильнику и сохраняет продукты в идеальном состоянии.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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