Морозильник задыхается от льда? Это средство сделает его снова свободным

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если в вашей морозильной камере появляется толстая корка льда, не спешите бежать за дорогими средствами из магазина. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морозильная камера с продуктами

Со временем даже самый современный морозильник начинает обрастать льдом. Он мешает закрывать ящики, снижает эффективность работы и портит настроение. Но есть простой способ вернуть всё в норму — с помощью домашнего антиобледенителя.

Что понадобится

1/3 стакана спирта (бытового)

1/3 воды

1/3 уксуса

Смешайте эти ингредиенты в бутылке с распылителем. Готово!

Распылите смесь на участки, покрытые льдом, и подождите пару минут. Лёд начнёт плавиться прямо у вас на глазах. А приятный бонус — средство дезинфицирует камеру и убивает запахи.

Как довести дело до блеска

После того как лёд растает, возьмите губку, смочите её в смеси белого уксуса и воды и протрите все поверхности, включая прокладки. Обязательно промойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть. Только после этого складывайте продукты обратно.

И не забывайте: регулярная разморозка помогает продлить жизнь вашему морозильнику и сохраняет продукты в идеальном состоянии.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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