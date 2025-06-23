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Главный запрет в интерьере 2025 года: он портит даже дорогой ремонт

1:52
Недвижимость

Вы мечтаете о стильной и современной квартире, но боитесь попасть впросак с модой? В 2025 году дизайнеры говорят прямо: есть один приём, который способен испортить даже самые дорогостоящие интерьеры. И это не дешевая мебель и не неуместный цвет стен — это избыточный декор.

Гостиная
Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

Что делает интерьер визуально устаревшим

Мода в дизайне интерьеров, как и в одежде, не стоит на месте. Если раньше считалось, что уют создают мелочи, сегодня ситуация изменилась. Пространства, перегруженные безделушками, статуэтками, множеством подушек и пестрых акцентов, больше не кажутся ни уютными, ни стильными. Визуальный шум и хаос утомляют — особенно в небольших помещениях.

Почему избыток деталей разрушает атмосферу

Избыток украшений сбивает фокус, отвлекает внимание и создаёт ощущение беспорядка даже в чистой комнате. Комната с десятком декоративных элементов теряет структуру и превращается в визуальный лабиринт. Особенно губительна попытка совместить в одном пространстве сразу несколько стилей — когда барочные элементы соседствуют с индустриальной мебелью, а яркие принты — с классическими тканями.

Как выглядит трендовый интерьер

Современный дом должен дышать. В моде — минимализм с акцентами: пара выразительных деталей, но ни одной лишней. Лучше — меньше, но выразительнее. Вместо десятка мелких предметов выберите одну эффектную лампу или абстрактную картину. Цветовая палитра — светлая, спокойная: беж, оливковый, терракотовый, графит. Добавьте фактур — дерево, камень, лен — и интерьер заиграет без необходимости в нагромождении элементов.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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