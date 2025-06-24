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Придумано для студий: как грамотно разделить пространство, не теряя свет

3:18
Недвижимость

Открытые планировки выглядят стильно, добавляют воздуху и света, но на практике уединиться в таких интерьерах непросто. Именно поэтому зонирование — не прихоть, а насущная необходимость.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Простой способ зонирования — ширмы

Ширмы остаются классикой: мобильны, декоративны и не требуют капитальных изменений. Вариантов — масса: от дворцовой классики до лаконичного японского минимализма. Ширма легко выделит рабочую, спальную или гардеробную зону и станет стильным акцентом.

Эффектные платформы и подиумы

Если хочется оригинальности — обратите внимание на декоративные платформы. Такой приём позволяет выделить часть помещения, например, спальню или кабинет, подняв её буквально на ступень выше. Уединения он не даст, но визуально подчеркнёт границу. Часто платформы сочетаются с перегородками или используются в комплексе с акцентной отделкой.

Открытый стеллаж: зонируй и храни

Функциональный и эстетичный способ — поставить стеллаж от пола до потолка. Он отделяет зоны, не мешая свету, и вмещает массу нужных вещей. Есть полностью открытые модели, а есть комбинированные — с закрытыми шкафчиками. Последние обеспечивают чуть больше приватности.

Лёгкая альтернатива — текстиль

Текстильные перегородки — простой способ поделить комнату, особенно спальню. Они создают ощущение уюта и расслабленной атмосферы, вписываются в стили хюгге и бохо. Правда, есть нюанс: их часто считают пылесборниками. Поэтому стоит подумать о регулярной чистке.

Деревянные и металлические перегородки

Популярные в последние годы перегородки из деревянных реек слегка надоели, зато у них появилась альтернатива — металлические декоративные экраны. Они так же хорошо пропускают свет, не загромождают пространство и задают нужный ритм интерьеру.

Барная стойка — не только для коктейлей

Отличный способ отделить кухню от гостиной — барная стойка. Особенно полезна в студиях и небольших квартирах, где она заменяет и обеденный стол, и рабочую зону. Функциональные модели снабжены системой хранения и подвесом для бокалов — удобно и стильно.

Стекло вместо стены

Если нужно отделить зону для сна или работы, но не хочется терять свет — выбирайте стеклянную перегородку. Визуально она почти незаметна, но границы задаёт чётко. Такой вариант особенно хорош в современных интерьерах, где важен каждый луч солнца.

Цвет и фактура тоже зонируют

Необязательно что-то строить — иногда достаточно правильно подобрать материалы. Контрастная плитка на полу, другой цвет стен или игра с текстурой уже могут чётко выделить нужную часть комнаты.

Зонирование — это не мода, а комфорт

Любовь к открытому пространству не должна мешать удобству. Грамотное зонирование делает интерьер не только красивым, но и логичным. Оно помогает организовать быт, создать укромные уголки для отдыха и работы — и, в итоге, жить комфортнее.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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