Бабушка заставляла всех стирать шторы только так: вместо уксуса она налила эту жидкость

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Погода приносит в дом неприятные сюрпризы вроде плесени вокруг окон. Её коварство в том, что она быстро перекидывается на текстиль — шторы, портьеры, тканевые жалюзи. Сначала это почти незаметные серые пятна, но если не действовать — ткань может испортиться навсегда.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

К счастью, есть способ, с которым можно справиться без дорогой химии и лишнего риска для здоровья. И он наверняка уже есть у вас дома.

"Цитрусовый раствор" против плесени

Секрет чистоты — в сочетании обычной поваренной соли и лимонного сока. Всё просто: нужно выжать сок из нескольких лимонов и замочить в нём поражённые участки ткани. Поверх присыпать солью и оставить примерно на полчаса.

За это время природные кислоты начнут расщеплять грибок, а соль дополнительно очистит волокна. После процедуры — просто постирайте шторы как обычно. Легко, безопасно и экологично.

Что важно знать, прежде чем начать

Прежде чем обработать всю ткань, стоит провести тест на небольшом участке: лимон может оставить желтизну на некоторых материалах. Особенно аккуратно нужно быть с натуральными или окрашенными тканями.

А чтобы шторы не сели и не потеряли форму, следуйте простым правилам стирки: выбирайте температуру не выше 30°C и минимальный отжим — не более 400 оборотов. Большинство современных штор из полиэстера, и для них такой режим подходит идеально.

Лимон работает не только против грибка, но и отбеливает ткань

Этот трюк полезен не только в борьбе с плесенью, но и для общего обновления цвета. Если шторы стали тусклыми, добавьте в отсек стиральной машины сок трёх лимонов.

Такой приём ещё использовали наши бабушки — натуральная альтернатива отбеливателям без едкого запаха и риска для ткани. Шторы станут заметно светлее, а в доме останется только свежий лимонный аромат.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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