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Выглядит модно, а жить неудобно: пять ошибок, которые портят даже дорогой интерьер

3:02
Недвижимость

Вы можете вложиться в трендовые решения, заказать крутой дизайн-проект и выбрать мебель по последней моде — а всё равно ощущать, что дома что-то не так. В чём причина?

Жилая комната
Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилая комната

Разбираемся, какие ошибки чаще всего делают даже при дорогом и стильном оформлении — и как легко их избежать.

Мечта об открытом пространстве: когда "воздух" душит

Планировки без перегородок стали символом модного жилья: максимум простора, минимум стен. Объединяют всё - от кухни с гостиной до ванной с туалетом. Но реальность часто оказывается суровой.

Шум, запахи, отсутствие уединения — это расплата за разрушенные стены. Если вы уже живёте в "открытом" пространстве и чувствуете раздражение, подумайте о зонировании с помощью ширм, текстиля или мебели. Без перепланировки, но с большим эффектом.

Панорамные окна: красиво, но тревожно

Чем больше света, тем лучше? Не всегда. Панорамное остекление смотрится эффектно, но может вызвать дискомфорт. Подсознательно человеку всё ещё хочется уединения, и огромные окна этому не способствуют.

Если окна уже есть — позаботьтесь о шторах и уютных уголках, где можно скрыться от посторонних глаз и света. Если только планируете — подумайте, действительно ли это ваш стиль жизни.

Система хранения: ловушка минимализма

Охота за визуальной лёгкостью заставляет нас убирать всё лишнее. Антресоли? Слишком старомодно. Верхние шкафчики? Нет, спасибо. В итоге — вечный бардак и вещи, которые невозможно найти.

Решение — не громоздкие шкафы, а компактные и продуманные системы хранения. Не жертвуйте функциональностью ради "воздуха".

Цвет, который выводит из себя

Даже самый нейтральный цвет может неожиданно "играть" в разных условиях. Тёплый белый на фоне холодных деталей выглядит грязным, а серый может оказаться угнетающим.

Совет простой: прежде чем красить всё подряд, сделайте тесты при разном освещении. И не сочетайте "родственные" оттенки из разных температурных групп — это самая частая ошибка.

Когда интерьер становится скучным

Страх ошибиться приводит к излишнему минимализму. В итоге — идеальная, но безжизненная обстановка. А вам скучно.

Если чувствуете, что душа требует цвета, орнаментов или уютного беспорядка — добавьте интерьерные акценты. Яркие подушки, ковры, постеры, необычные кресла. Это можно менять, не переделывая ремонт.

Главное — не следовать вслепую за трендами

Интерьер должен быть не только стильным, но и живым. Тренды хороши, но только если они работают именно для вас. А чтобы избежать разочарования — слушайте не только дизайнеров, но и себя.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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