Только так чистят унитаз в дорогих отелях — и это стоит копейки

Чистый туалет — это не просто вопрос эстетики. Он говорит о доме больше, чем гостиная с дизайнерским креслом. И хотя сама процедура его чистки мало у кого вызывает восторг, сделать её проще — вполне возможно. Причём без дорогих средств из магазина. Всё, что вам нужно, уже есть на кухне.
Обычная поваренная соль, которой вы посыпаете картофель фри, может стать настоящим героем вашего туалета. Она обладает антибактериальными свойствами, впитывает запахи и мягко очищает поверхность. Эти маленькие кристаллы действуют как натуральный абразив: снимают налёт и освежают унитаз без вредных испарений и агрессивной химии.
Запах в туалете — это почти всегда работа бактерий, которые разрушают органику. А соль с этой задачей справляется на "отлично". Она не только убирает микрофлору, но и препятствует её возвращению в течение следующих нескольких дней. Это значит — чисто не только сейчас, но и позже.
Чтобы быстро навести порядок, приготовьте:
Дополнительных покупок не потребуется, а времени уйдёт не больше пары минут.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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