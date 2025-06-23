Только так чистят унитаз в дорогих отелях — и это стоит копейки

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистый туалет — это не просто вопрос эстетики. Он говорит о доме больше, чем гостиная с дизайнерским креслом. И хотя сама процедура его чистки мало у кого вызывает восторг, сделать её проще — вполне возможно. Причём без дорогих средств из магазина. Всё, что вам нужно, уже есть на кухне.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Почему соль работает не хуже, чем бытовая химия

Обычная поваренная соль, которой вы посыпаете картофель фри, может стать настоящим героем вашего туалета. Она обладает антибактериальными свойствами, впитывает запахи и мягко очищает поверхность. Эти маленькие кристаллы действуют как натуральный абразив: снимают налёт и освежают унитаз без вредных испарений и агрессивной химии.

Запахи исчезают, микробы — тоже

Запах в туалете — это почти всегда работа бактерий, которые разрушают органику. А соль с этой задачей справляется на "отлично". Она не только убирает микрофлору, но и препятствует её возвращению в течение следующих нескольких дней. Это значит — чисто не только сейчас, но и позже.

Всё, что вам нужно — уже есть дома

Чтобы быстро навести порядок, приготовьте:

1 чашку крупной соли;

полстакана уксуса (лучше белого);

несколько капель лимонного сока или эфирного масла;

щётку для унитаза.

Дополнительных покупок не потребуется, а времени уйдёт не больше пары минут.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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