Интерьер стал дешевым на вид? Возможно, вы забыли об этом правиле

Вы выбрали модную мебель, подобрали цветовую гамму, заказали натяжные потолки, но интерьер всё равно не радует глаз? Причина может крыться в мелочах, на которые не принято обращать внимание.
Даже самая стильная мебель теряет эффект, если её дополняет дешевая фурнитура. Простые ручки, скучные розетки и выключатели способны испортить впечатление. А вот качественная фурнитура, наоборот, делает даже бюджетную мебель солидной.
Отсутствие фурнитуры — тоже решение, особенно на кухне, где это выглядит минималистично и стильно.
В интерьере, оформленном в классическом или элегантном стиле, даже небольшой пластиковый элемент — как ложка дёгтя. Белые подоконники, карнизы из дешёвого ПВХ и пластиковые вставки сразу выдают эконом-вариант.
Мода на "голый" минимализм с отсутствием декора — красивая картинка для Pinterest. Но в жизни пустые полки и скрытые системы хранения делают интерьер неживым. В то же время хаос из сувениров и вазочек в духе "всё лучшее сразу" тоже выглядит неряшливо.
Лучше объединить аксессуары в тематические группы и оставить в поле зрения только то, что радует глаз и уместно по стилю.
Устаревшая схема освещения "одна люстра на потолке и два бра" давно вышла из моды. Такой свет — не только некомфортен, но и "удешевляет" интерьер. Добавьте локальные источники: подсветку картин, полок, рабочей зоны. Свет способен превратить простую комнату в уютное пространство.
Монохромные бежевые комнаты выглядят, как гостиничные номера. Добавьте глубины с помощью сложных, приглушённых оттенков — они создают ощущение статуса и вкуса.
Если вы ощущаете, что уже видели такой интерьер у друзей, в кафе и на десятках фото в интернете — скорее всего, это и есть масс-маркет. Он удобен, но если использовать его без индивидуальных деталей — обстановка теряет характер.
Разбавляйте обстановку уникальными находками, антиквариатом, вещами с историей — так интерьер станет по-настоящему вашим.
Зеркала с пескоструем, фотопечать с пальмами на шкафах-купе, многоуровневые потолки — оставьте их в прошлом. Они смотрятся устаревшими и "удешевляют" пространство. В современном интерьере ценится лаконичность, свет и воздух.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.