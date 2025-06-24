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Интерьер стал дешевым на вид? Возможно, вы забыли об этом правиле

2:49
Недвижимость

Вы выбрали модную мебель, подобрали цветовую гамму, заказали натяжные потолки, но интерьер всё равно не радует глаз? Причина может крыться в мелочах, на которые не принято обращать внимание.

Интерьер
Фото: commons.wikimedia.org by Breather, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Интерьер

Детали решают всё

Даже самая стильная мебель теряет эффект, если её дополняет дешевая фурнитура. Простые ручки, скучные розетки и выключатели способны испортить впечатление. А вот качественная фурнитура, наоборот, делает даже бюджетную мебель солидной.

Отсутствие фурнитуры — тоже решение, особенно на кухне, где это выглядит минималистично и стильно.

Враг "дорогого" интерьера — пластик

В интерьере, оформленном в классическом или элегантном стиле, даже небольшой пластиковый элемент — как ложка дёгтя. Белые подоконники, карнизы из дешёвого ПВХ и пластиковые вставки сразу выдают эконом-вариант.

Где граница между стилем и хаосом

Мода на "голый" минимализм с отсутствием декора — красивая картинка для Pinterest. Но в жизни пустые полки и скрытые системы хранения делают интерьер неживым. В то же время хаос из сувениров и вазочек в духе "всё лучшее сразу" тоже выглядит неряшливо.

Лучше объединить аксессуары в тематические группы и оставить в поле зрения только то, что радует глаз и уместно по стилю.

Свет — это не только люстра

Устаревшая схема освещения "одна люстра на потолке и два бра" давно вышла из моды. Такой свет — не только некомфортен, но и "удешевляет" интерьер. Добавьте локальные источники: подсветку картин, полок, рабочей зоны. Свет способен превратить простую комнату в уютное пространство.

Цвет имеет значение

Монохромные бежевые комнаты выглядят, как гостиничные номера. Добавьте глубины с помощью сложных, приглушённых оттенков — они создают ощущение статуса и вкуса.

Интерьер на повторе

Если вы ощущаете, что уже видели такой интерьер у друзей, в кафе и на десятках фото в интернете — скорее всего, это и есть масс-маркет. Он удобен, но если использовать его без индивидуальных деталей — обстановка теряет характер.

Разбавляйте обстановку уникальными находками, антиквариатом, вещами с историей — так интерьер станет по-настоящему вашим.

Забытые тренды нулевых

Зеркала с пескоструем, фотопечать с пальмами на шкафах-купе, многоуровневые потолки — оставьте их в прошлом. Они смотрятся устаревшими и "удешевляют" пространство. В современном интерьере ценится лаконичность, свет и воздух.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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