Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему
Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок
Айсберг с историей: что будет с гигантом, дрейфующим 40 лет
Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты
Почему редис становится жестким? Узнайте о причинах и решениях
Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу
Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз
Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта

Хотите стильную кухню без затрат? Секрет — в этом решении

2:32
Недвижимость

Хочется освежить кухню, но капитальный ремонт не входит в планы? Отличная новость: стильный интерьер не обязательно требует больших вложений. Всего пара верных акцентов — и пространство заиграет новыми красками. Главное — знать, где и как их расставить.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Играем цветом

Цвет — самый бюджетный инструмент для преображения кухни. Один насыщенный оттенок на фоне нейтральной базы способен задать настроение всему интерьеру. Попробуйте пары вроде:

  • Синий и серый.
  • Жёлтый и белый.
  • Зелёный и светлое дерево.

Не хотите "переборщить"? Сделайте цветной только нижний ярус шкафчиков, а верх — оставьте спокойным. Или наоборот. Даже при ограниченном бюджете можно выбрать пленку под разную фактуру, и ваш гарнитур из ДСП будет выглядеть интереснее.

Комбинируйте два акцентных оттенка — пыльные, сложные цвета смотрятся стильно, не бросаясь в глаза.

Одна стена меняет всё

Если гарнитур менять не планируется, добавьте краски по-другому. Например, выделите обеденную зону: покрасьте стену в насыщенный цвет или украсьте яркими обоями. Это мгновенно освежит интерьер.

Не готовы на крупные перемены? Тогда сыграйте аксессуарами: яркий фартук, посуда, текстиль — и кухня уже кажется другой.

Фартук: без фотопечати

Забудьте о стеклянных фартуках с изображениями. Это давно не модно. А вот однотонная плитка с выразительной текстурой — в точку. Особенно в формате сплошной облицовки до потолка.

Гарнитур без скуки

Разноформатные модули — интереснее классики. Комбинируйте шкафчики разной ширины и высоты. Или вовсе откажитесь от верхних шкафов, заменив их открытыми полками — отличный вариант для кухонь-гостиных.

Важно: полок будет меньше, и убираться придётся чаще.

Классический гарнитур спасёт фурнитура. Например, ручки из латуни добавят винтажности даже самым простым фасадам. А минималистам подойдут полностью гладкие поверхности без ручек.

Свет — акцент без ремонта

Нет возможности обновить мебель? Купите эффектный светильник. Над обеденной зоной отлично смотрится подвес с оригинальным дизайном. Он не несёт функциональной нагрузки — и именно в этом его прелесть.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Домашние животные
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Последние материалы
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз
Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта
Невероятные сборы при скромных вложениях: 10 фильмов, которые перевернули кинематограф
Лазерный скачок: США показали, как будут заряжать технику будущего
На пляж — с бутербродами: Болгарские отели пошли на крайние меры этим летом
Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов
7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости
Антиоксиданты в уходе: защита, о которой вы даже не задумывались
Арбуз — ваш секрет для сильного сердца и стройной фигуры: польза, которую нельзя игнорировать
Аромат, который делает дом по-настоящему живым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.