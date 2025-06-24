Хотите стильную кухню без затрат? Секрет — в этом решении

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Хочется освежить кухню, но капитальный ремонт не входит в планы? Отличная новость: стильный интерьер не обязательно требует больших вложений. Всего пара верных акцентов — и пространство заиграет новыми красками. Главное — знать, где и как их расставить.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Играем цветом

Цвет — самый бюджетный инструмент для преображения кухни. Один насыщенный оттенок на фоне нейтральной базы способен задать настроение всему интерьеру. Попробуйте пары вроде:

Синий и серый.

Жёлтый и белый.

Зелёный и светлое дерево.

Не хотите "переборщить"? Сделайте цветной только нижний ярус шкафчиков, а верх — оставьте спокойным. Или наоборот. Даже при ограниченном бюджете можно выбрать пленку под разную фактуру, и ваш гарнитур из ДСП будет выглядеть интереснее.

Комбинируйте два акцентных оттенка — пыльные, сложные цвета смотрятся стильно, не бросаясь в глаза.

Одна стена меняет всё

Если гарнитур менять не планируется, добавьте краски по-другому. Например, выделите обеденную зону: покрасьте стену в насыщенный цвет или украсьте яркими обоями. Это мгновенно освежит интерьер.

Не готовы на крупные перемены? Тогда сыграйте аксессуарами: яркий фартук, посуда, текстиль — и кухня уже кажется другой.

Фартук: без фотопечати

Забудьте о стеклянных фартуках с изображениями. Это давно не модно. А вот однотонная плитка с выразительной текстурой — в точку. Особенно в формате сплошной облицовки до потолка.

Гарнитур без скуки

Разноформатные модули — интереснее классики. Комбинируйте шкафчики разной ширины и высоты. Или вовсе откажитесь от верхних шкафов, заменив их открытыми полками — отличный вариант для кухонь-гостиных.

Важно: полок будет меньше, и убираться придётся чаще.

Классический гарнитур спасёт фурнитура. Например, ручки из латуни добавят винтажности даже самым простым фасадам. А минималистам подойдут полностью гладкие поверхности без ручек.

Свет — акцент без ремонта

Нет возможности обновить мебель? Купите эффектный светильник. Над обеденной зоной отлично смотрится подвес с оригинальным дизайном. Он не несёт функциональной нагрузки — и именно в этом его прелесть.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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