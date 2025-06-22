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Нажмите это перед стиркой — и счёт за электричество начнёт уменьшаться

2:08
Недвижимость

Экономить на стирке — не значит стирать хуже. Всё как раз наоборот: современные стиральные машины предлагают режимы, которые помогут вам не только беречь деньги, но и заботиться об окружающей среде. Главное — знать, какие кнопки нажимать и при каких условиях.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Почему температура стирки имеет значение

Выбирая режим с температурой 20 °C вместо привычных 40, вы сразу экономите электроэнергию. С каждым запуском — пусть это и небольшая сумма — вы постепенно снижаете свои коммунальные расходы. Но есть нюанс: чтобы такая стирка действительно была эффективной, пятна стоит удалять заранее вручную. Если пропустить этот шаг, одежда может остаться не до конца чистой.

Короткие программы, пар и ECO-режимы: что выбрать?

Многие современные машины оснащены короткими циклами — от 15 до 30 минут. Это может быть экспресс-режим, программа с паром или обозначение ECO. Экономия достигается за счёт сокращения времени нагрева воды и меньшего потребления электроэнергии. Но стоит понимать: такие циклы подходят лишь для слегка загрязнённой одежды, которую нужно скорее освежить, чем выстирать до скрипа.

Пар в таких программах действительно горячий (до 70 °C), но его цель — освежить, а не вымыть. А вот ECO-режимы часто используют температуру 40-60 °C и всё же рассчитаны на более длительную стирку.

Подводные камни "бережной" стирки

Стирая при низких температурах и используя короткие циклы, важно не забывать о гигиене. Грязное, потное бельё, одежда после болезней или уличная зимняя экипировка требуют более высокой температуры — не менее 50 °C. Только так можно быть уверенным, что вы уничтожаете не только грязь, но и микробы, бактерии и споры грибка. Если стирать всё подряд в "мягком" режиме, то и бельё останется загрязнённым, и в самой машине может появиться неприятный запах.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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